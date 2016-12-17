Başbakan Yıldırım Kahramanmaraş'ta

Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır" dedi.

Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan ve il protokolü tarafından valilik binası önünde karşılandı. Ziyarette Yıldırım, Vali Özkan'dan kente ilişkin brifing aldı.

Kayseri'deki terör saldırısı hakkında şehre giden bakanlardan da bilgi alan Başbakan Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından terör saldırısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bu sabah saatlerinde Kayseri İncidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerlerimizi şehre götüren halk otobüsüne yolda bir canlı bomba saldırısı maalesef gerçekleşti. Şehit olan askerlerimiz var. Yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Bakanlarımız olay yerindedir. Gerekli çalışmaları oradaki emniyet güçleri ile devam ettiriyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarla paylaşılacaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin bugünkü programını iptal edip etmeyeceğiyle ilgili bir sorusuna, "Program neden iptal ediliyor. Teröristleri daha fazla sevindirmeye gerek yok. Terörün amacı moral değerlerimize zarar vermek. Öyle anlaşılıyor ki daha 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücünü zayıflatmaz daha da güçlendirir. Bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı hep birlikte vereceğiz. Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık dışıdır. Masum insanları öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki Çanakkale ruhu, İstiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz, aksine artırır" cevabını verdi. (İHA)



