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Başbakan Yıldırım da Elbistan’a dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin linyit rezervinin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını bünyesinde barındıran Afşin-Elbistan bölgesine dikkat çekti.

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Başbakan Yıldırım da Elbistan’a dikkat çekti

            Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin linyit rezervinin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını bünyesinde barındıran Afşin-Elbistan bölgesine dikkat çekti. Dünyanın en büyük yatırımcılarının, CEO'larının Türkiye’ye geleceğini, onlarla konuşup görüşeceklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, madencilikle alakalı olarak Elbistan sözünü kullandı.

Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazeteciler ile bir araya geldi.

Türkiye’nin yatırımları ile ilgili bilgiler veren Başbakan Yıldırım, madencilik konusunda ise Afşin-Elbistan bölgesinden bahsetti.

Bir süreden beri devam eden görüşmelerde sık sık gündeme gelen Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kömürü ile ilgili olarak, 3 yeni termik santralin yapılması söz konusu. Kurulu gücü 8000 MW’ı bulması planlanan yeni termik santrallerin, kömür karşılığı yapılması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, madencilik sektörü ile ilgili de konuşurken, şu cümleleri kullandı:

“Körfez ülkeleri 2 türlü geliyorlar. Türkiye'de uzun vadeli gerçek yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye'de devam eden projeler var, devletin elinde ve özelleştirme kapsamında olanlar var. Bunlara gelip para yatırıp, Elbistan gibi, telekom sektörü, limancılık, petro-kimya sektörü gibi, bu tip sektörlere uzun vadeli yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra katılım bankacılığında ortaklık yapmak isteyen var. Ayrıca şu an yeni kurduğumuz Türkiye Varlık Fonu'na da aktif katılım düşünceleri var. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlgili bakanlıklarımız ve Yatırım Promosyon Ajansımız görüşüyor.”

Başbakan Yıldırım, açıklamasının devamında ise, “Madencilik sektörüne de ilgi duyuyorlar. Bir sıcak portföy yatırımları var, bir de uzun vadeli kalıcı yatırımlar var. Biz daha ziyade kalıcı, istihdam oluşturan, üretim yapan, cari açığımıza olumlu katkı sağlayacak yatırımları tercih ediyoruz. Portföy yatırımları da olabilir, ona da bir mani yok. Biz uzun vadelileri tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

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elbistanlı 2 ay önce

bu lafları yaklaşık onyıldır duyuyoruz ama icraat yok seçimler yaklaştığı zaman birileri çıkıyor elbistanda şukadar kömür elbistan türkiyenin enerji kaynağı falan hep laf icraat desen sıfır

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Mehmet 2 ay önce

Bizi isden çıkardılar o m.vekillerini arıyoruz 1ay sonra 1ay sonra arttırım var var onda göreceksiniz diyorlar daha bekliyoruz 4ay oldu da da fıreceyız Allah sonumuzu hayır etsin

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elbistanlı 2 ay önce

Üçtane daha santral yapılırsa inanılmaz derecede hava kirliliği artar.Yaşanmaz hale gelebilir.istihdam da sağlayabilir ama havamız çok kirli olur

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çogulhanli 2 ay önce

Yillardir bu laflar var ayni yeni gibi her her yil tekrarlayip duruyor halk bi beklenti icinde ama ben zannetmiyorum biseyler yapilacagini

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çoğulhanlı 2 2 ay önce @çogulhanli

eylem yapmazsan öyle beklersen daha cok zannedersin :?

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Emir 2 ay önce

Ketizmenden ekinozune bir tünel yapılmalı ve şehir temiz havaya kavusmali

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Elbistanlı 2 ay önce @Emir

Ekinözü'nün de havası kirlenirse bu tünelden :)

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Mnr 2 ay önce

Hepsi baş laf

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Cihat yılmaz 2 ay önce

Bölgede termik santral istemiyoruz.

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khan 2 ay önce

elbistana bir çivi çaktığınız yok, elbistanın yer altı zenginliklerini sömürmeye gelirsiniz artık

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