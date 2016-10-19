Başbakan Yıldırım da Elbistan’a dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin linyit rezervinin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını bünyesinde barındıran Afşin-Elbistan bölgesine dikkat çekti. Dünyanın en büyük yatırımcılarının, CEO'larının Türkiye’ye geleceğini, onlarla konuşup görüşeceklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, madencilikle alakalı olarak Elbistan sözünü kullandı.

Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazeteciler ile bir araya geldi.

Türkiye’nin yatırımları ile ilgili bilgiler veren Başbakan Yıldırım, madencilik konusunda ise Afşin-Elbistan bölgesinden bahsetti.

Bir süreden beri devam eden görüşmelerde sık sık gündeme gelen Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kömürü ile ilgili olarak, 3 yeni termik santralin yapılması söz konusu. Kurulu gücü 8000 MW’ı bulması planlanan yeni termik santrallerin, kömür karşılığı yapılması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, madencilik sektörü ile ilgili de konuşurken, şu cümleleri kullandı:

“Körfez ülkeleri 2 türlü geliyorlar. Türkiye'de uzun vadeli gerçek yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye'de devam eden projeler var, devletin elinde ve özelleştirme kapsamında olanlar var. Bunlara gelip para yatırıp, Elbistan gibi, telekom sektörü, limancılık, petro-kimya sektörü gibi, bu tip sektörlere uzun vadeli yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra katılım bankacılığında ortaklık yapmak isteyen var. Ayrıca şu an yeni kurduğumuz Türkiye Varlık Fonu'na da aktif katılım düşünceleri var. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İlgili bakanlıklarımız ve Yatırım Promosyon Ajansımız görüşüyor.”

Başbakan Yıldırım, açıklamasının devamında ise, “Madencilik sektörüne de ilgi duyuyorlar. Bir sıcak portföy yatırımları var, bir de uzun vadeli kalıcı yatırımlar var. Biz daha ziyade kalıcı, istihdam oluşturan, üretim yapan, cari açığımıza olumlu katkı sağlayacak yatırımları tercih ediyoruz. Portföy yatırımları da olabilir, ona da bir mani yok. Biz uzun vadelileri tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.



