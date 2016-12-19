Başbakan Yıldırım: “Bu milleti hiçbir alçak terör örgütü yıldıramaz”

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için bu mücadele, tek kişi kalıncaya kadar devam edecek. Sizlerin bu kararlı duruşu, hırsı, milletimizin feraseti bunların kirli oyunlarını bozmaya yeter" dedi.

Başbakan Yıldırım, Kahramanmaraş'ta Demokrasi Meydanı'nda 'Birlik Buluşması'nda halka hitap etti.

Kayseri’de alçak terörün yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Hafta sonu izni için şehre çıkan askerlerimizi hedef aldılar. Bu milleti hiçbir alçak terör örgütü yıldıramaz. Neler yapacağını İstiklal Savaşı'nda yedi düvele gösterdi. Mesele ne zaman istiklal, hürriyet olmuşsa Kahramanmaraş her zaman destan yazmıştır. Kahramanmaraş 15 Temmuz alçaklarına karşı kahraman direnişinden biliriz" dedi.

"Ne olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsınlar medeniyet yolunda, insanlık yolunda Kahramanmaraş’ı, Türk milletini de asla döndüremezler. Yolumuza, hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl içerisinde birçok zorluklar yaşadık. Terör örgütleri eş zamanlı olarak ülkemizi hedef aldılar. Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Cumhurbaşkanımızın hayatına kast etmeye çalıştılar. Ama onlar bu milletin gücünü hesap edemediler. Bu millet o kadar asil o kadar büyük bir millet ki, en sıkıntılı zamanda dahi yedi düveli dize getirdiğini unuttular. 15 Temmuz gecesi yazdıkları destanlar bütün dünyaya, alçaklara, boyun eğmediğini gösterdiniz. Bu milletle oyun oynanmaz. Bu millet hiçbir zaman esir olmaz. Yediden yetmişe o gece bütün milletimiz tek yürek oldu. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıktık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde o gece demokrasi ve bağımsızlık destanını yazdık. FETÖ-PYD ne olursa olsun adı ne olursa olsun hepsi katildir, hepsi eli kanlı terör örgütüdür ve insanlığın ortak tehdididir Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Alayı gelsin’. Bu terör örgütünün kutsalı yoktur, inancı yoktur. Onların işi adam öldürmektir, kan dökmektir. İnsanlara ülkelere zarar vermektir. Türkiye onları iyi tanır. 40 yıldır biz bu mücadeleyi yapıyoruz. Ve 40 yıldır dost bildiklerimize diyoruz ki; bunların sırtını sıvazlamayı bırakın. Bir gün gelir sizi de vururlar. Bir terör örgütünü başka örgütüyle uğraşmak en büyük ahmaklıktır. Terörle mücadeleden zerre sapmayacağız. Çünkü biz sırtımızı dağa değil millete yaslıyoruz. Elbette dik duracağız. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak için bu mücadele tek kişi kalıncaya kadar devam edecek. Milletimizin feraseti bunların kirli oyunlarını bozmaya yeter. Türkiye’nin kalkınmasına bu alçaklar mani olamaz. Hiç kimse gelecek hedeflerimizden, kutlu yolculuğumuzdan geri koyamaz. Bu asil millet bu mücadeleyi kazanacak. İnsanlıktan nasibini almayanlar alçaklar kaybetmeye mahkûmdur."



"Terörün ekmeğine yağ sürmeyeceğiz"

Terör saldırısı nedeniyle Kahramanmaraş programını değiştirmediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Terörün ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Alçaklar işte, Maraş burada. Ne zaman gelirseniz gelin, kiminle gelirseniz gelin bu milletin aziz evlatları hakkınızdan, topunuzdan, hepinizin hakkından gelmeye muktedirdir. Programlarımızı da yapacağız, yatırımlarımızı da yapacağız. Maraş’ın Türkiye’nin gelişmesi için hizmetleriyle buluşması için asla ve asla bu terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız. Bu saldırılar Maraş’ın hızlı trenle buluşmasını geciktirir ama engelleyemez. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ın uzun süredir beklediği iki tane önemli eseri de başlatıyoruz. Kahramanmaraş’a havalimanı terminali yapıyoruz. Ayrıca altının başkenti Kahramanmaraş’ın kuyumcu kentinin de temelini atıyoruz hayırlı olsun. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan 25 bin kişilik konteynır kentin açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

"Bütün dünya bilsin ki, bu ülke ilelebet payidar olacaktır" diyen Başbakan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Kahramanmaraş bu ülkenin geleceğine damga vuran şehirlerin başında gelmektedir. Bu güzel şehrimiz için ne yapsak azdır. İşi, aşı, istihdamı büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin dört bir köşesini, 79 milyon vatan evladının mutluluğu için gece gündüz demeden, arkamıza bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Kendinize güveninin, asil milletinize güvenin, ay yıldızlı bayrağınıza sarılın, çocuklarımızın geleceğine güvenin. Bu alçaklar 17-25 Aralık’ta denediler çakıldılar, bu alçaklar gezi olaylarında dersini aldılar. Bu alçaklar 6-7 Ekim'de insanları sokağa indirdiler, cinayet işlediler yine akıllanmadılar. Bu alçaklar doğuda hendekler kazdılar, caddeleri, binaları tarumar ettiler ama yine olamadılar. 15 Temmuz'da son vuruşlarını yaptılar, asker kılığına girmiş teröristler silahları gasp ederek insanlarımızın üzerine ateş açılar ancak, vatandaşımızın göğsündeki imanı, bağımsızlık aşkını meşalesini söndüremediler. O karanlık geceyi aydınlık sabahlara döndüren milyonların sayesinde Türkiye dimdik ayakta ve geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kırsalda güvenlik güçlerimizin karşısına çıkamayan alçaklar ancak, pusu kuran bu alçakların önünde eğilmeyiz. Ancak Rabbimizin önünde eğiliriz. Hayatın normal akışına devam edeceğiz. Teröristleri sevindirmeyeceğiz yatırımları da, hizmetlerimizi de yapacağız. Ne lazımsa her türlü hizmeti getirmeye devam edeceğiz." (İHA)



