Başbakan Yardımcısı Kaynak’ın Danışmanı Şakalar’ın acı günü

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın danışmanı olan Selçuk Şakalar’ın kayınvalidesi Hatice Çam, 76 yaşında vefat etti.
6 çocuk annesi olan Hatice Çam’ın cenazesi, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü Elbistan Ulu Camide öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından, Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
6 çocuk annesi olan Hatice Çam’ın cenazesi, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü Elbistan Ulu Camide öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından, Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.