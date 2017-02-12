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Başbakan Yardımcısı Kaynak’ın Danışmanı Şakalar’ın acı günü

Başbakan Yardımcısı Kaynak’ın Danışmanı Şakalar’ın acı günü

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Başbakan Yardımcısı Kaynak’ın Danışmanı Şakalar’ın acı günü
 Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın danışmanı olan Selçuk Şakalar’ın kayınvalidesi Hatice Çam, 76 yaşında vefat etti.
6 çocuk annesi olan Hatice Çam’ın cenazesi, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü Elbistan Ulu Camide öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından, Gariplik Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

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