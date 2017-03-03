Başbakan Yardımcısı Kaynak, referandum kampanyasına Türkoğlu'ndan başladı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, referandumla Türkiye'de rejimin değişeceği yönündeki söylemlere tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirmeye kalkana ilk önce biz karşı çıkarız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Türkiye’yi seviyorum, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Evet” programı kapsamında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Başbakan Yardımcısı Kaynak, program kapsamında önce İlçe Kaymakamı Serdar Kartal'ı sonrasında ise Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti ve ilçede yapılan projeler ve hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Referandum çalışmalarına ilk startı Türkoğlu'ndan veren Başbakan Yardımcısı Veysi kaynak'a teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; "Türkoğlu ilçemiz son yıllarda Kahramanmaraş'ımızın yükselen değerlerinden bir tanesi. Amacımız Türkoğlu'nu Kahramanmaraş'a Merkez metropol ilçe yapmaktır. Bunun için gerek ilçe Belediyemiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz ve Hükümetimizin yatırımları ile beraber Türkoğlu'na yapılan nakdi yardımları bir milyarın üzerindedir. Kahramanmaraş'ın 3. metrepol ilçesi olma yolunda bu zamana kadar yaptığınız yatırımlar için sizlere belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Böyle bir program hazırladığı için Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Türkiye'de bu rejimi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de Cumhuriyet rejimini değiştirmek isteyenlere ilk defa biz karşı çıkacağız" dedi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Kaynak, Fırat Kalkan Harekâtı kapsamında 6 ayda 2 bin kilometrelik bir alanın temizlendiği ve ülkeye artık hiçbir terörist unsur yaklaşamayacak şekilde sınır güvenliğini sağladıklarını belirtti. Kaynak, şöyle devam etti:

"O topraklarda 71 askerimiz, evladımız şehit oldu. Ama biz Suriye'de toprak kazanmak için, Suriye'de bir yerin işgali için yapmadık. O topraklardan bize gelen tehlikeyi, ancak böyle bertaraf ederiz diye yaptık. O topraklarda Cerablus'tan Azez'e kadar, sınır güvenliğimizi sağladığımız bu topraklardan, artık Türkiye'ye herhangi bir kötülük sirayet etmemektedir. Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, asla Fırat'ın batısında bir terör örgütünün yaşamasına izin vermeyeceğiz. Fırat'ın batısından Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdidin, artık orada baş göstermesine izin vermeyeceğiz. Rejimi değiştirmek isteyenlere biz karşı çıkacağız."

Halk oylaması kapsamında dillendirilen tek adam ya da rejim değişikliği iddialarına da değinen Kaynak, "Türkiye'de bu rejimi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de Cumhuriyet rejimini değiştirmek isteyenlere ilk defa biz karşı çıkacağız. Cumhuriyetin kurucu değerlerini, fabrika ayarlarını bozanların, milleti hizaya çekmeye çalışanların, millete istikamet tayin edenlerin, bunu da oluşturdukları vesayet organlarıyla yapanların aslında sistemle problemleri var" dedi.

2007'deki Cumhurbaşkanı krizini hatırlatan Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşi başörtülü birine benim askerim selam durmaz diyen şimdi Allah'a hamdolsun 10 sene sonra kendisi başörtülü olan bir komutana selam duracaktır. Bizim askerimiz. Hem de şerefle, gururla ve onurla. O yüzden biz milletin bu coğrafyada istikbalini, istikrarını, istiklalini riske edemeyiz. Muhalefet tek adamlık iddiasında bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Allah'a hamdolsun tek adamlıktan başka itirazı kalmadı. En başta sahaya çıkarken, 'bunlar rejim değişikliği yapmak istiyorlar' diyordu. Şimdi hidayete erdi, rejim değişikliği yapmadığımızı, yapmayacağımızı, bu sistem değişikliğinin rejim değişikliği sorunu sonucu oluşturmayacağını gördü. Olsun biraz geç anladı ama bu da iyi bir şey. Şimdi 'tek adam sistemine geçiliyor' diye bir başka yalanın, bir başka haksızlığın içinde. Bizzat milletin yüzde 50'sinden fazlasının oyunu alarak Cumhurbaşkanı olabilecek bir kimse tek adam olur mu?"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da konuşma yaptığı programa, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal ile diğer ilgililer katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, daha sonra Türkoğlu Kaymakamlığı ile Türkoğlu Belediyesini ziyaret etti sonrasında ise referandum çalışmaları için Pazarcık ilçesine geçti. (İHA)



