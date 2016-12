Başbakan Yardımcısı Kaynak, gazetecilerle bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, günü Kahramanmaraş’ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kahramanmaraş genelinden 20 basın mensubunun katıldığı toplantı, sohbet ortamında geçti. Toplantıya, Elbistanın Sesi Gazetesi’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göçer katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, toplantıda yer alan basın mensuplarına, “Kahramanmaraşlı bir Başbakan Yardımcısı olsa idiniz; iliniz ve ilçeleriniz için hangi projeleri düşünürdünüz?” sorusunu sordu. Katılımcıların her sözünü dikkatlice not aldıran Kaynak, her proje için ayrıntılı cevap verdi.

Ahmet Göçer’in yol projeleri ile ilgili değindiği konuya Kaynak, şu cevabı verdi:

“Göksun-Kahramanmaraş arasının yüksek standartta duble yol olması yönünde çalışmalar hızla devam ediyor. Elbistan-Göksun arası duble yol ihalesi yapıldı ve çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki bir-iki yıl içinde Elbistan-Afşin-Göksun ilçelerinin il merkezine olan ulaşımı hem kısalacak, hem de daha konforlu bir yoldan yapılacaktır.”

Kahramanmaraş’ın yol sorunlarının çözülmekte olduğunu belirten Kaynak, şehrin tanıtımı amacıyla düzenlenen dondurma festivali konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.