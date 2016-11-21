Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başbakan Yardımcısı Kaynak, gazetecilerle bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, günü Kahramanmaraş’ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kahramanmaraş genelinden 20 basın mensubunun katıldığı toplantı, sohbet ortamında geçti.

Bu haber kez okundu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, gazetecilerle bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, günü Kahramanmaraş’ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kahramanmaraş genelinden 20 basın mensubunun katıldığı toplantı, sohbet ortamında geçti. Toplantıya, Elbistanın Sesi Gazetesi’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göçer katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, toplantıda yer alan basın mensuplarına, “Kahramanmaraşlı bir Başbakan Yardımcısı olsa idiniz; iliniz ve ilçeleriniz için hangi projeleri düşünürdünüz?” sorusunu sordu. Katılımcıların her sözünü dikkatlice not aldıran Kaynak, her proje için ayrıntılı cevap verdi.

Ahmet Göçer’in yol projeleri ile ilgili değindiği konuya Kaynak, şu cevabı verdi:

“Göksun-Kahramanmaraş arasının yüksek standartta duble yol olması yönünde çalışmalar hızla devam ediyor. Elbistan-Göksun arası duble yol ihalesi yapıldı ve çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki bir-iki yıl içinde Elbistan-Afşin-Göksun ilçelerinin il merkezine olan ulaşımı hem kısalacak, hem de daha konforlu bir yoldan yapılacaktır.”

Kahramanmaraş’ın yol sorunlarının çözülmekte olduğunu belirten Kaynak, şehrin tanıtımı amacıyla düzenlenen dondurma festivali konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kamuran 1 ay önce

üniversitede okurken hocamız duble yol değil çift şeritli yol diyeceksiniz, duble yol siyasetçi ağzı derdi. ne zaman duysam aklıma gelir :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29