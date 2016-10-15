Başbakan Yardımcısı Kaynak: “Dünyanın üç büyük sorunu; göçmen sorunu, terör ve radikalizmdir”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dünyada 21 milyondan fazla mülteci olduğunu, bundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, “Dünyanın üç büyük sorunu var; bunlar göçmen sorunu, terör ve radikalizmdir” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KASÜ) kampüs alanında 15 Temmuz'un sembol ismi Ömer Halisdemir'in adı verilen park ve mermer anıtının açılışını Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaptı.

KASÜ akademik yılı açılış töreni için Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda akademisyenlerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın üç büyük sorununun; göçmen sorunu, terör ve radikalizm olduğunu belirtti. Kaynak, "Dünyada alt üst oluşlar yaşanıyor. Şu anda dünyada en büyük göç hareketlerini yaşıyoruz. Dünyada 21 milyondan fazla insan mülteci durumunda, göçmen durumunda. Bir kısmı yasal, bir kısmi yasa dışı. 5’ten büyük dünyanın, daha doğrusu 5’ten küçük dünyanın belirlediği kurallarla, kaidelerle 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi yapılmış. Ama bugün 21 milyon insan göçmen. Göçmen meselesinin en çok etkilediği dünyadaki belli başlı ülkelerden birisiyiz" dedi.

Ülkeyi kasıp kavuran terör örgütüne yön veren ülkeleri eleştiren Kaynak, konuşmasının devamında ise, “Biri bir müstevlinin kontrolünde, öteki o bölgede başka menfaatler peşinde olanın kontrolünde. Basra Körfezi’nden Akdeniz’e bir hilal oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tabiri çok kullanmak istemem ama, 'Şii hilali' oluşturulmaya çalışılıyor. Ve Müslüman Müslüman’a kırdırılıyor. Şöyle bir İslam dünyası düşünebilir miyiz: Ölen öldüren Allah-u Ekber diyerek silahına sarılıyor. Eğer diğeri vurulmuşsa o da şehadet kelimesi getirerek o da Allah-u Ekber diyor. Ölenin de öldürenin de Allah-u Ekber dediği bir din anlayışı olabilir mi? El-Kaide’yi oluşturdular. El-Kaide'yi üretenler El-Kaide'yle savaş için İslam dünyasına gittiler. DAEŞ’i üretenler şimdi Suriye’de, Irak’ta DAEŞ’i temizlemek için işgal ya da başka hangi amaçla? 65 ülke hepsi orada. 910 kilometre Suriye sınırımız var. 300 kilometreye yakın Irak’a kara sınırımız var. Ve bizim orada kardeşlerimiz var, akrabalarımız var” diye konuştu. (İHA)



