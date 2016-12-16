Başbakan Yardımcısı Kaynak: “80-100 bin kişinin tahliyesi olabilir”

Başbakan Yardımcısı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Suriye'nin Halep kentinden 80-100 bin kişinin tahliyesinin olabileceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Halep’ten tahliye edilmeye başlanan siviller için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi almak için Hatay'a geldi. İlk olarak Vali Erdal Ata'dan tahliyeler ile ilgili alınan önlemler ve çalışmalar hakkında brifing alan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulundu.

Kaynak, incelemelerin ardından yaptığı basın toplantısında Halep’ten İdlib’e doğru açılan tahliye koridorundan ilk 20 otobüsün tahliye edildiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Kaynak açıklamasına şöyle devam etti:





“Hatay Valimiz, Kızılay Başkanımız, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz, AFAD Başkanımız ve bu bölgenin güvenliğinden sorumlu komutanımız ile beraber bir değerlendirme yaptık. Şuanda sıcak bölgeden geçen Kızılay başkanımızın bize verdiği bilgiler çerçevesinde Halep’ten İdlib’e doğru açılan tahliye koridorundan ilk 20 otobüs tahliye edilmiş vaziyette. Hemen Halep’in dışında Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde bir güvenli bölgeye ulaşmış vaziyette. Bunlar içerisinde 30-35 yaralı var. Bir kısmı ileri derece yanık maalesef. Bir kısmı ağır yaralı. Ancak tabi ailelerde kendileri ile beraberler refakatçileri var. Bunlar şuanda güvenli bir bölgede önce aileler yerleşecek. Hastalar, yaralılar yine o bölgede bir hastaneye yerleştirildiler. Ancak daha ileri düzeyde tedavi ihtiyacı olanlar o bölgede bulunan hastanelerde o imkan varsa hemen tedavi ettirilecek. Yoksa sınırımızın hemen bitişiğindeki Bab-el Hava Hastanesinde bildiğiniz gibi sivil inisiyatifler, sivil kuruluşlarımız, hekimlerimiz orada sağlık hizmeti veriyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizde hastalar için, yaralılar için özel bakım ihtiyacı olan çocuklar ve yaşlılar için bir çalışma yapıyoruz.”

Başbakan Yardımcısı Kaynak, karşı taraftan herhangi bir istek olursa gereken yardımı yapacaklarını da ifade ederek, “Karşı taraftan dünyanın meşru saydığı Özgür Suriye Ordusu tarafından ve Suriye Rejimi Muhalifleri tarafından bizden bir talebi olduğunda yine Suriye içerisinde yine güvenli bir bölgede kamp merkezi kurmayı değerlendiriyoruz. Bunun için alt yapısını hazırlayacak üstüne çadırları, sahra hastanesini, içme suyunu her şeyini konuştuk. Bunlarla ilgili oluşacak talebe göre biz hazır vaziyetteyiz. Belki bugün ilk 20 otobüs tahliye edildi. Belki birazdan hava da karardı bildiğiniz gibi. Eğer ikinci 20 otobüsün çıkmasına izin verirlerse onlarda devam edecek. Bize iletilen bilgiler Halep’te 80-100 bin civarında insan olduğu yönünde. İnsanların Halep’i terk etmesi istendiği ya da onların öyle istediği, İdlib’e doğru açılan tahliye koridorundan sonra güvenli yerlere yerleşmek istedikleri şeklinde. Tabi İdlib’te bu kadar insanı barındıracak fiziki şartlar yok. İdlib’te belki 1 buçuk milyona varan nüfus var. İdlib’te bu insanların barınacağı yerler yok. Tekrar diyorum, biz karşı taraftan Özgür Suriye Ordusu tarafından meşru muhalif guruplar tarafından bize bir talep geldiğinde hemen sınırımızın diğer tarafında oluşturacağımız bir kampta da insanların barınma ihtiyaçlarını gıda, sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. (İHA)



