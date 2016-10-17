Başarılı İmam Hatip’e teşekkür plaketi

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, mahallesinde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle, Çalış Cami İmam Hatibi Mikail Bayır’a teşekkür plaketi takdim etti.

Ekim ayı olağan toplantısı nedeniyle Din Görevlileri Camiinde bir araya gelen imam hatipler ve müftülük yöneticilerine, yeni tebliğler, yapılması gereken çalışmalar, cami cemaati ve vatandaşlarla diyalog gibi konularda yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, bu toplantılar ile aynı zamanda başarılı çalışmalar yapan görevlilerin de ödüllendirildiğini kaydetti.

Elbistan’a bağlı Çalış Mahallesi’nde taziye evi ve Kur’an Kursu yapımı nedeniyle başarılı çalışmalar yapan Mikail Bayır’a, plaketle teşekkür etmek istediklerini belirten Müftü Demirel, şunları söyledi:

“Plaket takdim ettiğimiz imam hatip kardeşimiz, mahallesinde Kur’an Kursu yapımı, cami ve Kur’an Kursu’nun bahçe düzenlemesi, caminin bakım ve onarımı, mezarlık onarımı gibi konularda başarılı çalışmalar yaptı. Bizde Elbistan Müftülüğü olarak başarılı çalışmalar yapan personelimize plaket ile teşekkür etmek istedik. Mahallesinde başarılı çalışmalar yapan imam hatiplerimize yönelik değerlendirmelerimiz ilerleyen aylarda da sürecek. Çalış Camii İmam Hatibi Mikail Bayır’a, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Cenab-ı Allah, onları, çocuklarını her tülü kazadan ve musibetten muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah, Elbistan’da müftülüğümüzün hizmetlerini daha da ileriye taşısın inşallah. Bu hizmetlerimizi yaparken de Cenab-ı Allah yardımcımız olsun.”



