Başaran’dan avcılara kimlik yenileme hatırlatması

Avcılara, avcılık belgelerini yeniletme çağrısında bulunan Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Avcılık belgeleri artık kimlik şeklinde olacak. Eski kimlik belgelerini değiştirmek isteyen üyelerimizin ve ilçemizdeki avcılarımızın derneğimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Avcılık belgesini değiştirmek isteyen avcılarımız, 1 adet fotoğraf, vergi makbuzu, kırmızı avcılık belgesi, ruhsatını yenilemişse tüfek ruhsatı fotokopisi ile Ulu Camii yanındaki dernek binamıza başvurabilirler” dedi.

Başkan Başaran, “Evrakları tam olarak yapılan başvuruların ardından yeni kimlik belgeleri en kısa sürede çıkartılıp avcılarımıza teslim edilmektedir” şeklinde konuştu.