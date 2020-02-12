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Başaran’dan avcılara kimlik yenileme hatırlatması

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, kimlik şeklinde dizayn edilen avcılık belgelerinin yenileme işlemlerine başladıklarını söyledi.

Başaran’dan avcılara kimlik yenileme hatırlatması
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 Avcılara, avcılık belgelerini yeniletme çağrısında bulunan Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Avcılık belgeleri artık kimlik şeklinde olacak. Eski kimlik belgelerini değiştirmek isteyen üyelerimizin ve ilçemizdeki avcılarımızın derneğimize müracaat etmelerini bekliyoruz. Avcılık belgesini değiştirmek isteyen avcılarımız, 1 adet fotoğraf, vergi makbuzu, kırmızı avcılık belgesi, ruhsatını yenilemişse tüfek ruhsatı fotokopisi ile Ulu Camii yanındaki dernek binamıza başvurabilirler” dedi.

Başkan Başaran, “Evrakları tam olarak yapılan başvuruların ardından yeni kimlik belgeleri en kısa sürede çıkartılıp avcılarımıza teslim edilmektedir” şeklinde konuştu.

 


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