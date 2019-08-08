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Başaran’dan avcılara avlanma pulu ve kurs hatırlatması

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, bıldırcın ve üveyik sezonun 24 Ağustos’ta başlayacağını hatırlatarak, avcılara avcı pulu ve vize işlemlerini yaptırmaları çağrısında bulundu.

Başaran’dan avcılara avlanma pulu ve kurs hatırlatması
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Avlanma pulu olmayan ve vize işlemlerini yaptırmayan avcıların, usulsüz avcı olarak değerlendirildiğini hatırlatan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, sezon öncesindeki son avcı eğitim kursuna kayıtların da sürdüğünü söyledi.

Başaran, şöyle konuştu:

“Bölgemizde bıldırcın ve üveyik avı sezonu 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak. Bugüne kadar avlanma pullarını almayan ve vize işlemlerini yaptırmayan avcılarımız, usulsüz avcı durumuna düşebilir. Avcılarımızın, pul ve vize işlemleri derneğimizde devam ediyor. Ayrıca sportif ve amatör balıkçılık belgesi almak isteyenler için de kayıtlarımız sürüyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala son avcı eğitim kursumuzu da açacağız. Avcı eğitim kursu kayıtlarımız da derneğimizde yapılıyor. Avcılık belgesi almak isteyen vatandaşlarımız bu konuda acele etsinler. Sezon başladıktan sonra kurs açılmazsa ve avlanmaya çıkarlarsa usulsüz avcı konumuna düşebilirler.”

24 Ağustos’ta başlayacak bıldırcın ve üveyik avıyla ilgili de avcılara hatırlatmalarda bulunan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Avcılarımız, günlük limitlere mutlaka uymalı. Doğanın da bir dengesi olduğunu hatırlarından çıkarmayarak avlanmalı. Bu dengeyi korumak da avcının önceliğidir. Bu yüzden avcı arkadaşlarımız, yasal yöntemlerle ve ava açık bölgelerde limitler ölçüsünde avlanmalı” şeklinde konuştu.

 


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Hacı 2 hafta önce

Bırakın şu can yakma hevesini ! Ne avı, ne sporundan bahsediyorsunuz ?!!! Otomatik silah ve teknik aletlerle doğal hayatı katledenler neyin sporunu (!) neyin avını (!) yapma peşindeler ?! Bu sorumsuzluğa artık son vermeye vicdanlarınız ne zaman karar verecek acaba ?!!! Yazıktır, günahtır...

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Insanoqlu 2 hafta önce

H olsun Kurslariniz nezaman başliyor kayit olmak istiyorumda ben

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Ayşe 2 hafta önce

Tebrik ederim guzel bir baskan. Hem bilgilendiyor hemde guzel çalismalar yapiyor özellikle engelliler icin yaptigi kampanya icin cok cok tesekkur ederim . Bir Trap atıcısı olarak en kisa surede ziyaret edip kampanyalarina destek verecegim

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