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Başaran’dan avcı ve kampçılara çevre temizliği ve emniyet uyarısı

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Genel Başkanı Hasan Başaran, 21 Ağustos’ta başlayacak av sezonu öncesinde avcılar ile kampçılara bir dizi uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Başaran’dan avcı ve kampçılara çevre temizliği ve emniyet uyarısı
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Domuz avının da aynı tarih itibariyle başlayacağını hatırlatan Başaran, çiftçilerin talebi doğrultusunda tarım alanlarına zarar veren bu hayvanlara yönelik de sürek avı yapabileceklerini söyledi.

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Genel Başkanı Hasan Başaran, bıldırcın, üveyik ve domuz avıyla başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, ava çıkacaklara çevre temizliği ve tedbir konularında daha dikkatli olmaları yönünde çağrı yapan Başaran, “Bıldırcın, üveyik ve domuz avı, 21 Ağustos Cumartesi günü itibariyle başlıyor. Birçok avcı dostumuz meralarda ve arazide olacak. Kamp yapacak. Arkadaşlarımıza tavsiyemiz her şeyden önce emniyet. Tüfeklerimiz emniyette olacak şekilde dolaşalım. Kendimizin ve diğer insanların hayatını tehlikeye atmayalım. Yeni başlayan avcı arkadaşlara da fırsat tanıyalım. Avcılığın etçilik anlamına gelmediğini, doğada gördükleri her canlıya tüfek doğrultulmayacağını anlatalım” dedi.

Kamp yapan ya da avlananlardan geride çöp bırakmamalarını isteyen Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Genel Başkanı Hasan Başaran, “Bu doğa ve çevre hepimizin. Avcı ve kampçı arkadaşların en çok dikkat etmeleri gereken konu da çevre temizliği olmalı. Çöplerimizi, meralara atmayalım ve merada bırakmayalım. Bulunduğumuz alanları insan gibi temiz bir şekilde bırakalım. Ayrıca yangınlara karşı da kamp ateşimizin söndüğünden mutlaka emin olalım. Ağaçlık ya da ormanlık bölgelerde çevre güvenliğini almadan asla ateş yakmayalım” uyarısında bulundu.

Başkan Başaran, avcıların sezon öncesi avlanma pullarını dernekten temin edebileceklerini ve 4.dönem kurs kayıtlarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Başarandan Avcı Ve Kampçılara çevre Temizliği Ve Emniyet Uyarısı