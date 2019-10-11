Başaran: “Devletimizin ve kahraman ordumuzun emrindeyiz”

Kahraman Mehmetçik’in, milletle beraber her türlü badirenin üstünden gelecek güce, kararlılığa ve azme sahip olduğunu belirten Başaran, “Avcılar, her zaman askerimizin yanında yalınayak cepheye koşmaya hazırdır” dedi.

Başaran, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınırımızda oluşturulmak istenen bir PKK/YPG devleti hayaline son vermek ve oluşturulacak güvenli bölge ile ülkemizde yaşayan mültecilerin tekrar vatanlarına geri dönmelerini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Allah, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Tarih boyunca destanlar yazmış Türk ordusu, bugün de Suriye’de bir yenisini daha yazıyor. Sınırlarımız içinde ve Irak’ta teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Suriye’de de bir destan yazacak inşallah. Ordumuz, polisimiz ve devletimiz güçlüdür. Suriye’de birilerince beslenen ve büyütülen bu bir avuç çapulcuyu ezecek güce sahiptir. Bizler de avcı camiası olarak Türkiye’nin 3 üncü sivil silah gücüyüz. Avcılar her zaman askerimizin yanında yalınayak cepheye koşmaya hazırdır. Arkada kalanlar bizden değildir. Ülkemizin ateş çemberinden geçtiği şu günlerde birlik ve beraberlikle tek yumruk olmaya ihtiyacı vardır. Biz avcılar her zaman devletimizin milletimizin yanındayız. Gerek görüldüğü takdirde çağrılmayı beklemeden ülkemizi korumaya ve askerimizle omuz omuza çarpışmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.”