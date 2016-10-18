Baro’dan aşure ikramı

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği, Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Baro Temsilciliği tarafından hazırlatılan 500 kişilik aşure, Elbistan Adliyesi önünde hakim ve savcılar, avukatlar, adliye ve hükümet konağı çalışanları ile vatandaşlara ikram edildi.

Baro Temsilcisi Av. Sinan Ölker, Muharrem ayı nedeniyle baro temsilciliği olarak aşure ikram etmek istediklerini ifade ederek, bu güzel geleneğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Adliye önündeki aşure dağıtımına, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Pehlivanoğlu, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük te katıldı.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği tarafından ikram edilen aşureden tadan hakim ve savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları ise, Baro Temsilcisi Av. Sinan Ölker ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.



