Baro’dan aşure birlikteliği

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği’nin geleneksel hale getirdiği aşure ikramı programı, Elbistan Adliyesi’nin önünde gerçekleştirildi. Dev kazanlarda hazırlanan aşure, Elbistan Adliyesi önünde hakim ve savcılar, avukatlar, adliye ve hükümet konağı çalışanları ile vatandaşlara ikram edildi. Birlik ve beraberliğinin simgesi olan aşure dağıtımında, kepçeler bolluk ve bereket için kazanlara daldırıldı.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, Muharrem ayı nedeniyle baro temsilciliği olarak aşure ikramında bulunmak istediklerini söyleyerek, bu güzel geleneğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Muharrem ayının önemine değinen Baro Temsilcisi Av. İnan Kesen, “Yıllardır devam eden aşure ikramımızı geleneksel hale getirerek yapmaktayız. İkramdan ziyade bir ve beraber olma anlamda bizi bir arada tutan önemli değerlerimizi hatırlama noktasında güzel ve önemli bir geleneği bu yılda sürdürüyoruz. Farklılıklarımızı, zenginliklerimiz olarak görmenin önemini iyi kavramalıyız. Aşure de bu farklılıkları simgeleyen ve birlik olmamız durumunda ne kadar güzel tatların ortaya çıkacağının en güzel göstergesidir” dedi.