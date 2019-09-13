banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Baro’dan aşure birlikteliği

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği, Muharrem ayı nedeniyle Elbistan Adliyesi önünde aşure ikramında bulundu.

Baro’dan aşure birlikteliği
banner143

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği’nin geleneksel hale getirdiği aşure ikramı programı, Elbistan Adliyesi’nin önünde gerçekleştirildi. Dev kazanlarda hazırlanan aşure, Elbistan Adliyesi önünde hakim ve savcılar, avukatlar, adliye ve hükümet konağı çalışanları ile vatandaşlara ikram edildi. Birlik ve beraberliğinin simgesi olan aşure dağıtımında, kepçeler bolluk ve bereket için kazanlara daldırıldı.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, Muharrem ayı nedeniyle baro temsilciliği olarak aşure ikramında bulunmak istediklerini söyleyerek, bu güzel geleneğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Muharrem ayının önemine değinen Baro Temsilcisi Av. İnan Kesen, “Yıllardır devam eden aşure ikramımızı geleneksel hale getirerek yapmaktayız. İkramdan ziyade bir ve beraber olma anlamda bizi bir arada tutan önemli değerlerimizi hatırlama noktasında güzel ve önemli bir geleneği bu yılda sürdürüyoruz. Farklılıklarımızı, zenginliklerimiz olarak görmenin önemini iyi kavramalıyız. Aşure de bu farklılıkları simgeleyen ve birlik olmamız durumunda ne kadar güzel tatların ortaya çıkacağının en güzel göstergesidir” dedi.







Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116