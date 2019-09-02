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Baro Temsilcisi Kesen’den yeni adli yıl mesajı

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Temsilcisi Kesen’den yeni adli yıl mesajı
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Başta meslektaşları olmak üzere, hakim, savcı ve tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Av. Kesen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni adli yılda en önemli görevimiz; ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmak olacaktır. Toplumun adalete olan güven duygusunun sarsılmaması ve hukuk devletinin varlığını sürdürebilmesi için yargının bağımsız olması gerekmektedir. Yeni Adli Yılda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Stratejisi Reform belgesinde taahhüt edilen yenilikler bir an önce meclis gündemine getirilip yasalaşmalıdır. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alınmasıdır. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.”

Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesinin savunma, avukat ve barolar olduğunu dile getiren Av. Kesen, “Biz, avukatlar ve barolar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Bu düşüncelerle, adaletin tesisi için fedakârca görev yapan; başta yargının asli kurucu unsuru olan değerli meslektaşlarım, hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında ya da görevinden ötürü şehit olan tüm meslektaşlarımızı, yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, son olarak yeni Adalet Sarayı’na taşınma işleminin de başlanmasının önemine dikkati çekti.


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