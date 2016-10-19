Baro Temsilcisi Av. İnan Kesen oldu

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği’nde seçim heyecanı yaşandı. 2 adayın yarıştığı seçimlerde 52 oy alarak rakibini geride bırakan Av. İnan Kesen, ipi göğüsleyen isim oldu.

Kahramanmaraş Barosu’ndaki başkanlık yarışının geçtiğimiz hafta sona ermesinin ardından, Elbistan’da görev yapan avukatlar teamül gereği ilçe Baro Temsilcisini belirlemek için sandık başına gitti. Elbistan Baro Temsilciliği için Av. İnan Kesen ile Av. Bayram Şakalar aday oldu. Sabah saatlerinde başlayan seçimde, 90 avukat oy kullandı. Öğleden sonra oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Seçimler sonucunda Av. İnan Kesen 52 oy alırken, rakibi Av. Bayram Şakalar ise 37 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.





Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi seçilen Av. İnan Kesen, meslektaşlarının tebriklerini kabul ettikten sonra yaptığı değerlendirmede, avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir seçim geçirdiklerini söyledi.

Kesen, “Meslektaşım Av. Bayram Şakalar’la birlikte girdiğimiz bu süreci tamamladık. Gayet demokratik bir yarış olması için de özen gösterdik. Birlik ve beraberlik ortamının yaşandığı, siyasi görüşlerin bir kenara bırakıldığı bir ortamı yansıttık. Sürecin sonucunda arkadaşlarımızın teveccühü şahsımdan yana oldu. Şahsıma oy veren ve vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte meslektaşlarımızın daha iyi ortamlarda ve şartlarda görevlerini yapması için mücadele edeceğiz” dedi.

İnşaatı süren yeni adliye sarayının hizmete açılması sürecini de yakından takip edeceklerini kaydeden Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, “Herhangi bir ayrım gözetmeyecek, objektif olacak, hukukun ve hukukla ilgili her tür faaliyetin yanında olacağız. Mevcut adliye binamızda avukatlarımızın zor şartlar altında çalıştığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni adliye sarayı tamamlanana kadar süreci yakından takip edeceğiz. Meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda ve dahi ortamlarda görevlerini yapabilmelerini sağlamak önceliğimiz olacak. Bizden önce başlatılan projeler ve sosyal faaliyetleri de üzerlerine artı katarak devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Av. Kesen, kendisinden önce bu görevi sürdüren Av. Sinan Ölker’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



