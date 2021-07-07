Baro Temsilciliği seçimini Cihat Yılmaz kazandı

3 adayın yarıştığı Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği seçimlerini Avukat Cihat Yılmaz kazandı.

165 üyesi bulunan Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği için Avukat İnan Kesen, Avukat Cihat Yılmaz ve Avukat Gözde Kale Güneri yarıştı. Avukat Gözde Kale Güneri, Kahramanmaraş’taki temsilcilikler arasında seçime giren tek kadın aday oldu. Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği seçimleri, Elbistan Adliyesi’ndeki baro odasında yapıldı. 165 üyeden 141’i oy kullandı. 24 avukat ise mazeret belirterek oylamaya katılmadı. Oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. Sayım sonucunda adaylardan Cihat Yılmaz, 53 oyla Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi oldu. Gözde Kale Güneri ise 46 oy aldı. İnan Kesen’e ise 40 oy çıktı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla, Avukat İnan Kesen, 4 yıldır sürdürdüğü temsilcilik görevini meslektaşı Avukat Cihat Yılmaz’a devretti.

Seçimin ardından meslektaşlarının tebriklerini kabul eden Baro Temsilcisi Avukat Cihat Yılmaz, şunları söyledi:

“Meslektaşlarım Avukat Gözde Kale Güneri ve Avukat İnan Kesen ile birlikte girdiğimiz bu süreci tamamladık. Meslektaşlarımızın teveccühü şahsımdan yana oldu. Seçimlerimiz, gayet demokratik bir ortamda gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik ortamını seçimlerimize de en iyi şekilde yansıttık. Bundan sonraki süreçte de baro temsilcisi olarak meslektaşlarım adına en iyisini yapma gayretinde olacağım. Buna da söz veriyorum.”