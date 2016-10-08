Baro Lokali, düzenlenen törenle açıldı

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği Lokali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Vahit Bağcı, “Elbistan Baro Temsilciliğimiz 101 avukat ve 16 stajyer avukatla; Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Iğdır, Kilis, Muş, Rize, Sinop ve Tunceli il barolarından daha fazla avukata sahiptir. Türkiye’nin en büyük baro temsilciliğidir” dedi.





Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde yer alan Baro Lokali’nin açılışı nedeniyle kısa bir selamlama konuşması yapan, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Sinan Ölker, “Baromuzun yapımında en büyük katkıyı sağlayan baro başkanımız Vahit Bağcı’ya özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Vahit Bey buranın yapımını daha öncelikli tutarak, daha önce açılması noktasında taahhütleri olmuştu. Bütün plan ve programını bir kenara bırakarak Elbistan’a böyle bir tesisi kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.





Daha sonra mikrofona gelen, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Vahit Bağcı, şunları söyledi:

“Uzun uğraşlar sonucunda büyük bir emek, özveri ve fedakârlıklar sonunda tamamlanan Elbistan Baro Temsilciliği Lokalimizi açtık. Elbistan Baro Temsilciliğimiz 101 avukat ve 16 stajyer avukatla; Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Iğdır, Kilis, Muş, Rize, Sinop ve Tunceli il barolarından daha fazla avukata sahiptir. Türkiye’nin en büyük baro temsilciliğidir. Ancak buna rağmen sadece seçim dönemlerinde hatırlanmış, vaatlerde bulunularak meslektaşlarımızın oyları alınmış fakat verilen sözler bir türlü yerine getirilememiştir. Hâlbuki baroların asli görevi hizmetin eşit olarak dağıtılmasını sağlamaktır. Kuzey ilçe temsilciliklerimiz Kahramanmaraş genelinde avukatların dörtte birini bünyelerinde barındırmaktadır. Bu nedenle daha fazla önemi hak ettiğini düşünmekteyiz. Görevin tarafıma tevdi edildiği 2014 yılından bu yana her fırsatta ilçe temsilciliklerimizi ziyaret edip meslektaşlarımızın sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında imkanlar dahilinde her şeyi yaptık. Onların acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmaya özen gösterdik. Elbistanlı meslektaşlarımızın da baromuzdan yıllardır en büyük istekleri, adliye binası dışında toplanacakları, beraber zaman geçirebilecekleri bir mekânın tahsisini istediler. Allah’a şükürler olsun ki onların bu isteklerini gerçekleştirmek bizlere nasip olmuştur. Bu benim yönetimim için büyük bir gurur kaynağıdır. Böylesi bir eseri kazanılmasında büyük bir özveri ile çalışan ve kendisine tevdi edilen temsilciliği başarıyla yerine getiren Av. Sinan Ölker’e teşekkür ediyorum.”





Kendisi de bir avukat olan Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ise, “Ben tabi avukatlık mesleğinden siyasete gönderdiğini ve hala bu görevi sürdüren arkadaşınızım. Meslekte olsun, siyasette olsun devamlı beraber olduk. Bu tesisi kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Adaletin tecelli etmesinde savunma çok önemlidir. Bu görevi de avukat arkadaşlarımız yürütmektedirler” diye konuştu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de, yargı teşkilatının üçlü sacayaklarından birinin savunma olduğunu belirterek, “Hiç şüphesiz ki barolarımız başta olmak üzere, avukatlarımız yargı teşkilatımızın üçlü sacayağı dediğimiz savunma bölümünü oluşturmaktadırlar. Ve onların varlıkları hakikaten teşkilatımızın, adaletin tecellisi için olmazsa olmazdır. Böyle bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Son olarak mikrofona davet edilen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, şöyle konuştu:

“Bu mekan güzel Elbistan’ımız için tabii ki öncelikli bir kazanımdır. Avukatlarımız, savcılarımız, hakimlerimiz ve benim içinde bulunduğum meslek bizler üniversitede aynı sıraları paylaşmış kişiler idik. Kimimiz mülki idare, kimimiz hakimlik, kimimiz de avukatlık mesleğine geçtiler. Bu anlamda avukatlarımızın böyle mekânlara sahip olmaları da bizleri gerçekten mutlu ediyor. Özellikle ülkemizin son günlerde içinde bulunduğu durumu ele aldığımızda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişiminin akabinde devletimizin çeşitli kademelerinde mücadele sürüyor. Elbistan'da da tarafımızdan ve adliyemiz bu mücadeleyi sürdürüyor. Bayrak, vatan ve millet sevdasıyla bir araya gelerek hain darbe girişimini bertaraf eden halkımızın sağladığı birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah bu mekân, birlik ve beraberlik açısından ve avukatlarımızın mesleklerini daha iyi icra etmeleri bakımından hayırlı olur. Tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Vahit Bağcı, Elbistan Temsilcisi Av. Sinan Ölker’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.