Baro Başkanı Bağcı güven tazeledi

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Avukat Vahit Bağcı, yapılan olağan kongre sonucunda yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Kahramanmaraş Barosu Tesisleri’nde düzenlenen olağan genel kurul 2 gün sürdü. İkinci gün yapılan seçimlerde, Avukat Vahit Bağcı, Avukat İsmail Kahveci, Avukat Cevdet Özdemir ve Avukat Adem Yeşil yarıştılar.

Seçim sonucunda Avukat Vahit Bağcı 227 oy alırken, rakiplerinden Adem Yeşil 125, İsmail Kahveci 74, Cevdet Özdemir ise 40 oy aldı. Bu sonuçlarla Vahit Bağcı yeniden Kahramanmaraş Barosu Başkanı seçilmiş oldu.

544 üyesi bulunan baro seçiminde adaylar birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Kahramanmaraş Barosu’nun 17. Olağan Genel Kurulu sonunda bir teşekkür konuşması yapan Bağcı, kendisine ikinci defa verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.