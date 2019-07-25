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Barla’dan kitap okuma kampanyası

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi, okulların tatile girmesiyle birlikte yeni bir kitap okuma kampanyası başlattı.

Barla’dan kitap okuma kampanyası
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Barla Kitapevi sahibi Fatih Şahin, okulların tatile girmesiyle birlikte yeni bir kitap okuma kampanyası başlattıklarını söyledi.

‘Al Götür Oku Getir’ Kütüphanesi ve Barla Kitapevi sahibi Fatih Şahin, okulların tatile girmesiyle birlikte yeni bir kitap okuma kampanyası başlattıklarını belirterek, tüm kitap meraklılarını kütüphanelerine beklediklerini söyledi.

Daha önce buna benzer birçok kampanya yaptıklarını ifade eden Şahin, Hayatı yeniden keşfetmek için, stressiz ve üzüntüsüz bir yaşam için, okuyan, düşünen ve paylaşan bir toplum için, sevginin, dostluğun ve mükemmelliğin paylaşımı için ve yüzlerce kitap çeşitlerimizle tanışmak için Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesine bekliyoruz.

Kitaplar hiç aldatmayan dostlardır. Kitaplar başarının ve zaferin yol haritasıdır. Kitap okumayı seven bir kimse için kitap sadık bir dost, faydalı bir dost, neşeli bir dosttur. Kitap ruhun muhtaç olduğu asil bir dost, hakikati öğreten gerçek bir mütefekkirdir.

Gençleri kitapla beslemeyen bir millet ve toplumların sonu acıdır. Gençlerin ruhunu, kalbini ve aklını doyuran kitaplar gerçek yol gösterendir.

16 yıllık zaman diliminde Elbistanlı gençlere kitap okumayı sevdiren Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanemize herkesi bekleriz” dedi. 



 

 

 


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Vatandaş 1 ay önce

Milletin elinde son model telefon var kitap okuma bitti kardeş

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degirmendere 1 ay önce

bu güzel hizmetinizden dolayı teşekkür ediyorum rabbim istifade etmek nasib etsin inş.ayrıca cep telofonu alışkanlığı bir hastlık haline geldi ilacı da inş.barla eczanesinde kitp okumaya iştirak etmektir diye düsünüyorum.

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