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Barla Kitapevi’nden 15 okulda konferans

Eğitimci-yazar Ali Erkan Kavak, Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi ve Baklavacı Hacıoğulları’nın ortaklaşa organizesi ile ‘İnsana Değer Katan Erdemler’ konulu bir konferans vermeye başladı.

Barla Kitapevi’nden 15 okulda konferans

Eğitimci-yazar Ali Erkan Kavak, konferans öncesinde Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’ni ziyaret etti. Kavak, ziyarette Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ile gazetelerimizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Konferanslarına hafta başından itibaren başladığını belirten eğitimci-yazar Ali Erkan Kavak, İnsana Değer Katan Erdemler’ konu başlığı altında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi sahibi Abdulkadir Şahin ise, “Her gün 3 okulda konferans programımız var. Toplam 15 okulda konferans düzenliyoruz. Eğitimci-yazar Ali Erkan Kavak’ın yayımlanmış 53 kitabı bulunuyor. Yıl içerisinde bu tür kültür etkinliklerimiz oluyor. Bundan sonraki süreçte de değerli yazar ve akademisyenlerimizi, öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.


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