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Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’ne kitap desteği

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’ne İstanbul’dan kitap desteği geldi.

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’ne kitap desteği
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Kitap desteği ile ilgili olarak açıklama yapan Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi sahibi Fatih Şahin, şunları söyledi:

“Hayatı yeniden keşfetmek için stressiz ve üzüntüsüz bir yaşam için okuyan, düşünen bir toplum için sevginin, dostluğun ve mükemmelliğin paylaşımı için kütüphanemize İstanbul’dan 600 kitap gönderen Emin Elmaoğlu'na teşekkür ederiz. Elbistanlı gençler için edebi, tarihi, dini kişisel gelişim kitaplarını okumalarını ve en iyi üniversiteyi kazanmalarını cani gönülden temenni ediyorum. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını bir günü diğer güne eşit olanın zararda olduğunu ifade eden Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) ilim müminin yitik malıdır nerde bulsa onu almalıdır sözünü hayatımıza prensip ediniyoruz.

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi olarak gönülden bu hizmeti devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bizim için asil olan bir Elbistanlı gencimizin hayatına dokunabilirsek ve onda okuma bilincini aşılayabilirsek ne mutlu bizlere.”


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Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’ne Kitap Desteği