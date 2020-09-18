Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’nden öğrencilere etüt imkanı

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi sahibi Fatih Şahin, şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerimizin, anlayamadığı ve kavrayamadığı derslerin birebir anlatımı, çözemediği soruların çözümü, zamanını aktif ve verimli geçirmelerini sağlamak için bir çalışma başlattık. Öğrencilerimiz, kütüphanemizin LGS hazırlık ve TYT-AYT kaynaklarından ücretsiz olarak yaralanabilirler. Sosyal bilgiler, Türkçe ve matematik derslerinde branş öğretmenlerimiz birebir ders anlatımı ve soru çözme işlemleri yapacaklar. Hayatı yeniden keşfetmek için, stressiz ve üzüntüsüz bir yaşam için, düşünen paylaşan bir toplum için, okumanın önemini anlayan ve kavrayan bir nesil için her yaştan gençlerimizi ve ailelerini Barla Eğitim ve Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Tercih döneminde ücretiz eğitim danışmanlığı ve eğitim-öğretim alanındaki branş öğretmenlerimizin rehberlik hizmetinden yararlanmaları için merkezimize davet ediyoruz.”