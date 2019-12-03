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Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Elbistan-Nurhak karayolunda motosikleti ile bariyerlere çarpan 15 yaşındaki Suriyeli sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
 

Elbistan-Nurhak karayolunda motosikleti ile bariyerlere çarpan 15 yaşındaki Suriyeli sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Mulla el Ahmet adlı Suriye uyruklu mültecinin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosikletten metrelerce havaya fırlayan sürücü, bariyerlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Yaralının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Mulla el Ahmet, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. El Ahmet'in cansız bedeni morga konuldu. Diğer yandan çarpma sesini duyan bir vatandaş ise sürücünün yaklaşık 5 metre havaya fırladığını söyledi. Kaza yerinden geçen ve yaralıyı tanıyan Suriyeli gençler ise, arkadaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan gençler, trafik polislerince teselli edilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşında hayatını kaybeden çocuktan geriye ise ayağından fırlayan ayakkabısının teki ile kırık bir güneş gözlüğü kaldı.





Yerel Manşetler
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