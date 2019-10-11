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Barış Pınarı Harekatı’ndan Göksun’a acı haber

Bir süredir iç savaşın devam ettiği Suriye’de sınırımıza teröristleri etkisiz hale getirmek için önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatı’ndan Göksun ilçesine acı haber geldi. 44 yaşındaki Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı’ndan Göksun’a acı haber

1975 Göksun doğumlu olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, Tunceli’deki birliğinden önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatına katılmıştı.
Göksunlu Kemal ve Rabia Bebek çiftinin oğlu olan Hacı Bebek (44)’in Gülseren Bebek ile evli olduğu öğrenildi.

 Acı haber şehidin evine bu sabah ulaştı

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan 44 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek’in cenazesi Cumartesi günü Ulu  Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.





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Ramazan 4 saat önce

Rabbim ailesine sabrı Cemil versin Rabbim cennetinde Peygamberimize komşu eylesin. Her zaman dediğimiz gibi yine söylüyoruz bir ölür(bir şehit verir) bin doğarız. Şehitlerimizin kanıyla sınırları çizilen bu vatanı hainlere yar etmedik yar etmeyeceğiz.

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Tebernuş Arslan 4 saat önce

Allah rahmet etsin başka mehmetciğimizin burnu kanamasın Allah yar ve yardımcıları olsun inşAllah

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Elbistanlı 3 saat önce

Şehidimize rahmet, yakınlarına sabır dilerim.

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sadi yurtsever 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ALLAH ailesine sabır versin başımız sağolsun

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Eto 2 saat önce

Allah rahmet eylesin bu lağam farelerine de lanet olsun

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rfcb 2 saat önce

ezgi yağmur bebek Allah sabır versin kızı

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Deniz 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim kalanlarına sabırlar versin.

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