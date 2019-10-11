Barış Pınarı Harekatı’ndan Göksun’a acı haber

1975 Göksun doğumlu olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, Tunceli’deki birliğinden önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatına katılmıştı.

Göksunlu Kemal ve Rabia Bebek çiftinin oğlu olan Hacı Bebek (44)’in Gülseren Bebek ile evli olduğu öğrenildi.

Acı haber şehidin evine bu sabah ulaştı

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan 44 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek’in cenazesi Cumartesi günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.







