Barış Pınarı Harekatı’ndan Göksun’a acı haber

1975 Göksun doğumlu olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, Tunceli’deki birliğinden önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatına katılmıştı.
Göksunlu Kemal ve Rabia Bebek çiftinin oğlu olan Hacı Bebek (44)’in Gülseren Bebek ile evli olduğu öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan 44 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek’in cenazesi Cumartesi günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Rabbim ailesine sabrı Cemil versin Rabbim cennetinde Peygamberimize komşu eylesin. Her zaman dediğimiz gibi yine söylüyoruz bir ölür(bir şehit verir) bin doğarız. Şehitlerimizin kanıyla sınırları çizilen bu vatanı hainlere yar etmedik yar etmeyeceğiz.