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Barış Pınarı Harekatı’na destek için kermes açtılar

Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlk/Ortaokulu’nda Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla ve gelirinin de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı kermes açıldı.

Barış Pınarı Harekatı’na destek için kermes açtılar

Yöresel yemek ve gıda ürünlerinin yer aldığı kermeste, bir öğrenci velisi, getirdiği koyunu Mehmetçiklere hediye etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek ve sınır güvenliğimizi sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlk/Ortaokulu’nda kermes açıldı. Öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin evlerinde hazırladıkları yöresel yemeklerle gıda ürünlerinin yer aldığı kermese, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında kermes hakkında bilgi veren okul müdürü Mesut Erden, birlik ve beraberliğe vurgu yapmak istediklerini söyledi. Kermesten elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını bildiren Erden, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile birlikte yöresel yemeklerin kermes dağıtıldığı masaları tek tek ziyaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “Yüce Türk milletinin necip halkı, devletinin, milletinin her zaman yanında dimdik durmuş ve duracaktır” dedi.

Kaymakam Demir, “Büyükyapalak Mahallesi Şehit Mahmut Çiftçi İlk ve Ortaokulu yönetici idareci ve öğrencilerinin bu hassas durum karşısında bir kez daha samimiyetle çocuk, genç demeden Türk Ulusunun özgürlük, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için can siperane destek olacağının ispatı olmuştur. Geleceğimiz olan gençlerimize ve Büyükyapalak Mahallesi sakinlerine bu hassas davranışları için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, öğrenciler ve velileri başta olmak üzere duyarlı davranıştan dolayı kermeste emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler de ‘Barış Pınarı Harekatı’ yazısının önünde selam durarak Mehmetçiklere başarılar diledi.


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