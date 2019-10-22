Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere verilen süre doluyor

Geçen hafta Ankara'da bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaşması konusunda mutabık kalmış, bunun sağlanması için ise Türkiye'den 5 günlük süre talep edilmişti.

ABD ve Türkiye arasındaki anlaşma açıklandığında Türkiye sınırındaki Rasulayn kenti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif silahlı örgütlerden oluşan Milli Ordu tarafından kuşatılmış durumdaydı. Terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, bölgeden çıkmaları için bir koridor açılmasını talep etti. Hafta sonu koridorun açılmasının ardından bazı teröristler bölgeyi terk etti.

ABD askerleri Menbiç ve Kobani'nin ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinden çekildi. 21 Ekim'de gerçekleşen çekilme sırasında ABD askerlerini taşıyan zırhlı araçlara çürük meyve ve taş atıldı. ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekse de ülkenin doğusunda, Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasında kalan ve YPG'nin kontrolünde petrol üretimi yapılan noktalardan şimdilik çekilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye, 120 saatlik süre dolduğunda terör örgütü YPG çekilmemişse, örgüt belirlediği güvenli bölgeden çıkana kadar operasyonun süreceğini açıkladı. Terör örgütünün çekilmesi durumunda ise TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği bölgelerde güvenli bölge inşasının başlanması bekleniyor. Fakat Türkiye'nin ilan ettiği güvenli bölge içinde Suriye ordusunun denetiminde bulunan noktalara ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Bu konu Soçi'deki Putin - Erdoğan görüşmesinden sonra netleşebilir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirterek, "Tüm YPG teröristlerinin bölgeden ayrıldığından emin olursak o zaman harekatı durdururuz" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu bir ateşkes değildir. Harekâta 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir” dedi.