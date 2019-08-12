Barınaktaki köpekler, susuzluğa mahkum oldu

Elbistan Sokak Hayvanları Toplama Merkezi’nde (Hayvan Barınağı) yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle yüzlerce köpek, kavurucu sıcakta susuzluğa mahkum oldu.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) yetkilileri, uzun süredir devam eden bu su sorununun, geçici müdahalelerle çözülmeye çalışıldığını belirterek, hayvanların susuzluktan ölmek üzere olduğunu dile getirdiler.

Elbistan-Nurhak karayolunun Özcanlı Mahallesi yakınlarında bulunan Elbistan Sokak Hayvanları Toplama Merkezi’nde son 10 gündür yaşanan içme suyu sorunu, barınaktaki yüzlerce köpeğin susuz kalmasına neden oldu. Su hattı çevresindeki bahçelerde kullanılması gerekçesi ile barınağa ulaşan miktarın düşmesi sonucunda susuz kalan köpeklerin, dernek üyeleri ve hayvan severlerin yakın bölgelerden temin edebildiği su ile susuzluğu giderilmeye çalışılmıştı. Çamurlu suya mahkum kalan köpeklerin, kavurucu sıcakta susuzluktan telef olmaması için tankerlerle su taşınarak soruna geçici çözüm bulundu. Daha sonra KASKİ ekipleri, çalışma yaparak suyun barınağa ulaşmasını sağlasa da bu da çözüm olmadı. 3 gün boyunca su akan musluklardan yine su gelmez oldu. Ve barınaktaki köpekler yine susuz kaldı. 4 gündür susuz bir şekilde bekleyen köpeklerin, ölmek üzere olduğunu kaydeden Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, KASKİ yetkililerini göreve davet etti.

Durumun çok acil olduğunu vurgulayan ELHAYKODER yetkilileri, geçici değil kalıcı bir çözüm istediklerinin altını çizerek, “Hayvan Barınağı’nda yine 4 gündür sular akmıyor. 4 Ağustos’ta konu gündeme taşınmış ve 10 gündür suların akmadığı defalarca bildirilmişti. Sonrasında 3 gün sular aktı ve yine sonrasında 4 gündür sular akmıyor. KASKİ’yi günde onlarca kez aramamıza rağmen müdahale yok. Susuzluktan ölecek olan bu canların hesabını nasıl vereceksiniz? Çeşitli bahaneler üretilerek oraya su gidene kadar su sarfiyatı fazla, pompalar sağlam, teknik arıza yok gibi bahaneler yanıltıcı olup, orada yaşayan hayvanların su ihtiyacının derhal giderilmesi elzemdir.

Zamanında talebimiz üzerine barınağa giden su hattının sadece barınağa bağlanması istenilmişti. Fakat güzergah üzerindeki sair yerlere de o hat üzerinden dağıtım yapıldığından, barınağa gidene kadar suyu vatandaş tarlasında bahçesinde kullanıyor ve su barınağa ulaşamıyor. Bahaneler üretilmesi oradaki hayvanların canını tehlikeye sokmaktadır. Orada su yok ve canlar susuzluktan kavrulup ölmek üzereler. Tedbirlerin derhal alınarak barınağa su tedarikinin sağlanması ve oradaki canların susuzluktan ölmelerinin engellenmesi aciliyet kazanmaktadır” ifadelerini kullandılar.





