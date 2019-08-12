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Barınaktaki köpekler, susuzluğa mahkum oldu

Elbistan Sokak Hayvanları Toplama Merkezi’nde (Hayvan Barınağı) yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle yüzlerce köpek, kavurucu sıcakta susuzluğa mahkum oldu.

Barınaktaki köpekler, susuzluğa mahkum oldu
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Elbistan Sokak Hayvanları Toplama Merkezi’nde (Hayvan Barınağı) yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle yüzlerce köpek, kavurucu sıcakta susuzluğa mahkum oldu.

Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) yetkilileri, uzun süredir devam eden bu su sorununun, geçici müdahalelerle çözülmeye çalışıldığını belirterek, hayvanların susuzluktan ölmek üzere olduğunu dile getirdiler.

Elbistan-Nurhak karayolunun Özcanlı Mahallesi yakınlarında bulunan Elbistan Sokak Hayvanları Toplama Merkezi’nde son 10 gündür yaşanan içme suyu sorunu, barınaktaki yüzlerce köpeğin susuz kalmasına neden oldu. Su hattı çevresindeki bahçelerde kullanılması gerekçesi ile barınağa ulaşan miktarın düşmesi sonucunda susuz kalan köpeklerin, dernek üyeleri ve hayvan severlerin yakın bölgelerden temin edebildiği su ile susuzluğu giderilmeye çalışılmıştı. Çamurlu suya mahkum kalan köpeklerin, kavurucu sıcakta susuzluktan telef olmaması için tankerlerle su taşınarak soruna geçici çözüm bulundu. Daha sonra KASKİ ekipleri, çalışma yaparak suyun barınağa ulaşmasını sağlasa da bu da çözüm olmadı. 3 gün boyunca su akan musluklardan yine su gelmez oldu. Ve barınaktaki köpekler yine susuz kaldı. 4 gündür susuz bir şekilde bekleyen köpeklerin, ölmek üzere olduğunu kaydeden Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) yetkilileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, KASKİ yetkililerini göreve davet etti.

Durumun çok acil olduğunu vurgulayan ELHAYKODER yetkilileri, geçici değil kalıcı bir çözüm istediklerinin altını çizerek, “Hayvan Barınağı’nda yine 4 gündür sular akmıyor. 4 Ağustos’ta konu gündeme taşınmış ve 10 gündür suların akmadığı defalarca bildirilmişti. Sonrasında 3 gün sular aktı ve yine sonrasında 4 gündür sular akmıyor. KASKİ’yi günde onlarca kez aramamıza rağmen müdahale yok. Susuzluktan ölecek olan bu canların hesabını nasıl vereceksiniz? Çeşitli bahaneler üretilerek oraya su gidene kadar su sarfiyatı fazla, pompalar sağlam, teknik arıza yok gibi bahaneler yanıltıcı olup, orada yaşayan hayvanların su ihtiyacının derhal giderilmesi elzemdir.

Zamanında talebimiz üzerine barınağa giden su hattının sadece barınağa bağlanması istenilmişti. Fakat güzergah üzerindeki sair yerlere de o hat üzerinden dağıtım yapıldığından, barınağa gidene kadar suyu vatandaş tarlasında bahçesinde kullanıyor ve su barınağa ulaşamıyor. Bahaneler üretilmesi oradaki hayvanların canını tehlikeye sokmaktadır. Orada su yok ve canlar susuzluktan kavrulup ölmek üzereler. Tedbirlerin derhal alınarak barınağa su tedarikinin sağlanması ve oradaki canların susuzluktan ölmelerinin engellenmesi aciliyet kazanmaktadır” ifadelerini kullandılar.



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Akbayırlı 2 hafta önce

Akbayır halkının kullandığı içme suyunu barınağa vermek ne kadar mantıklı.Doğru çözümler bulunmalı.Barınağa 40 - 50 metre civarı bir sondaj vurulup en azından ikilik bir su elde etmek gibi.Halkın suyunu barınağa vermek çözüm olmamalı bence.

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H.Ahmet DOĞAN 2 hafta önce

Barınağa bir kuyu yapılabilir hemi orası yeşillendirilir yeraltı suyunuda bulmak benim işim hayrıma su yerini tesbit edebilirim.

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Elmabaalı 1 hafta önce

Yaw gocaaa cahanımız var sususuz Allah Allaaaah olacak işmi lo bu

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Halktan Biri 1 hafta önce

İsteseler her türlü suyu oraya götürebilerler.Hiç olmazsa hazır sular bile götürülebilir.Bu kadar acizliğe hiç gerek yok.Belediyeyi işini düzgün yapmaya davet ediyorum.Hayvanlar da bizim dostlarımızdır.Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız!

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Cicekli 1 hafta önce

Abi onlara güzel şu yeri yapılmalı betondan uzun bir şu içecek bir yer yapılmalı yetkililere sesleniyorum
Leen ile su olmaz

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Misafir 1 hafta önce

Akbayır kasabasında misafir olarak geldik barınaktan hayırlı köyün içerisine gelen köpeklerden uyumak mümkün değil barınakta olması gereken köpekler köyün içerisinde gezmekteler ve yavrularını koruma telaşındalar dogal olarak, Elbistan Belediyesi'nin bu işe bir çözüm üretmesi gerekmektedir

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Misafir Avatar
rezalet 5 gün önce @Misafir

barınaktan köpek çıkamaz. diğer köylerden alıp sizin o köye atıyorlar. çevreye atıyorlar. azad ettik diyor ya ömrü kesilesiceler.

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Abdulkadir Zencirkıran 2 hafta önce

Benim köyüm yıllardır susuzlukla mücadele veriyor imkanları olduğu halde yapın büyük bir su deposu itlerde faydalansın insanlarda köyüm susuzlukla mücadele ederken sesiniz çıkmıyor neden haber yapmıyorsunuz kaski ve yetkilileri bu konuda acil bir önlem almaları gerekiyor

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cesur 1 hafta önce

yedek su tankı bırakılsa iyi olurmuş .bu hayvanlar kısırlaştırılmıyormu resimde gördüğüm iki dişi köpek bence yavrulu

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