Baraj kıyısına 300 bin fidan dikildi

Elbistan’dan doğan ve Akdeniz’e döküldüğü alana kadar yüzbinlerce dönüm araziye hayat veren Ceyhan Nehri’nin Ekinözü ilçesi sınırlarında kalan bölümünde yapılan Kandil Barajı Hidroelektrik Santralinin çevresi, 300 bin adet fidan ile yeşillendirildi.

Kandil Baraj Gölü, doğal güzellikleri ile bölgeye renk katarken, Kandil Baraj Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Uygulama Projesi kapsamında yüzbinlerce fidan dikimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 200 hektar alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidanların kalan kısmı ise, Mart ayından itibaren dikilecek.

Ekinözü ilçesi Çiftlikkale Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kandil Barajı, geniş göl alanı ile bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Baraj havzasına gelen vatandaşları yeşil bir ortamın karşılaması amacıyla Elbistan Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan proje, büyük bir dikkat ile uygulanıyor.

Hazırlanan proje kapsamında, fidan dikilecek sahada toprak işleme çalışmaları tamamlanırken, fidan dikimi ise Kasım ayı içerisinde yapıldı. Bu kapsamda 300 bin adet sedir ve karaçam toprakla buluşturulurken, geriye kalan 100 bin fidan ise Mart ayı itibarı ile dikimi gerçekleştirilecek.

Elbistan Orman İşletme Şefi Ceyhun Alkan, toprak işleme çalışmaları tamamlanan 2 bin dekarlık alanda geçtiğimiz Kasım ayı içinde fidan dikimi yapıldığını belirterek, fidan dikiminin Mart ayından itibaren devam edeceğini söyledi.

Baraj havzasına karaçam ve sedir fidanlarının dikildiğini belirten Alkan, 4-5 yıl içerisinde bölgenin orman alanı ile kaplanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile Elbistan’da önemli bir alana fidan dikildiğini ve bu fidanların büyümeye başladıklarını dile getiren Alkan, Kandil Baraj Havzası’nda uygulamaya koydukları projenin de bölgeye ayrı bir güzellik katacağını ifade etti.

Alkan, “Elbistan Orman İşletme Şefliği olarak Kandil Baraj Havzası için uygulamaya koyduğumuz, Kandil Baraj Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Uygulama Projesi kapsamında fidanların dikileceği 2 bin dönümlük alanda toprak işleme çalışmaları, iş makineleri ile yapılmıştı. Daha sonra bölgeye 300 bin adet sedir ve karaçam dikildi. Geriye kalan fidanlar ise Mart ayından sonra dikilecek. Yapılacak çalışmaların ardından bölge halkımız güzel bir alana daha kavuşmuş olacak. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



