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Baraj gölünde kaçak balık avına 3 bin 400 TL ceza

Elbistan’a bağlı Çalış Mahallesi’ndeki Dağdelen HES baraj gölünde yasağa aldırış etmeden ağ gererek balık avı yapan 2 kişi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Baraj gölünde kaçak balık avına 3 bin 400 TL ceza
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Elbistan’da, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’ndaki kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Çalış Mahallesi’nde Ceyhan Nehri üzerindeki Dağdelen HES baraj gölüne gerdikleri ağ ile kaçak balık avı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrollerde 2 şahsın, sadece olta ile ava izin verilen baraj gölüne gerdikleri ağ yardımıyla irili ufaklı çok sayıda balık tuttuğunu belirledi. Yasadışı olarak tutulan balıklara ve avda kullanılan ağlara el konuldu. Kaçak balık avı yapan şahıslara 3 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin, caydırıcı denetimlerinin ve kontrollerinin aralıksız süreceği bildirildi. Yetkililer, bu gölette olta dışı av araçları ile balık avlamanın yasak olduğunu belirterek yasağa uymayan şahısların titizlikle takip edileceğini para cezası uygulanacağının altını çizdiler.


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