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Baraj gölü üzerindeki sis bulutu görsel şölen sundu

Ekinözü’nde bulunan Kandil Baraj gölü üzerinde soğuk havanın etkisiyle oluşan sis tabakası, görsel şölen sundu.

Baraj gölü üzerindeki sis bulutu görsel şölen sundu

Bölgede kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düştü. Ekinözü ilçesi de hem kar yağışından hem de soğuk havadan nasibini alan bölgelerden biri oldu. Gece sıcaklıklarının dondurucu seviyeye düştüğü Ekinözü’nde bulunan Kandil Baraj gölü üzerinde sis denizi oluştu. Gece-gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın sonucu olarak baraj gölünün üstünü tamamen kaplayan sis, görenleri hayrete düşürdü.

Sabah erken saatlerden itibaren yoğun olarak görülen sis tabakası, havanın ısınmasıyla birlikte dağıldı.



 


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