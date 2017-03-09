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Banyoda düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Mahallesi’nde banyoda düşen 73 yaşındaki Zeliha Çebiş isimli yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

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Banyoda düşen yaşlı kadın, hayatını kaybetti
 Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Mahallesi’nde banyoda düşen 73 yaşındaki Zeliha Çebiş isimli yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay öğleden sonra Ekinözü ilçesinin Altunyaprak Mahallesi’nde yaşandı. Kızıyla birlikte yaşayan Zeiha Çebiş (73), evinin banyosundayken iddiaya göre ayağı kayıp düştü. Başını betona çarpan talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Banyodan gelen sesler üzerine yaşlı kadını kontrol etmek isteyen yakınları, Çebiş’i hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çebiş’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Çebiş’in cansız bedeni, buradaki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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