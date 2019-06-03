Bant yolu tamiri esnasında iş kazası: 1 yaralı

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür sahasında bant yolunun tamirini yapan ustabaşı, yaşanan iş kazasında yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin işlettiği kömür sahasında kömür taşıyan bantlardaki arızayı gidermek isteyen 53 yaşındaki Recep Kurt isimli ustabaşı, geçirdiği iş kazası sonucunda yaralandı. Talihsiz ustabaşının yardımına ilk olarak diğer işçiler koştu. Firmaya firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurt, buradaki müdahalenin ardından 112 Acil Servis’e ait ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.