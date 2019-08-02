banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde banka aracına çarpan otomobilin takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı
banner145
banner143
 

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde banka aracına çarpan otomobilin takla atması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında bulunan Suriyeli mültecinin ise, otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Afşin istikametinden gelen Mertcan K. (18) idaresindeki 46 D 0042 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi girişinde banka aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol kenarındaki boş arsaya giren otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Mertcan K. ile araçta bulunan Mehmet H. (17), Ömer Y. (18), Mehmet Ali K. (39), İsa P. (25) ve Suriye uyruklu İmed E. (23) yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin önat 3 hafta önce

Rabbim safi ismi hürmetine şifa versin inşAllah. Geçmiş olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ankara 3 hafta önce

Ehliyet yasi en az 20 olmali diye dusunuyorum.25 olsa daha da güzel olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistan 3 hafta önce

Ankara, yok 50 olsun millet çalışsın biriktirsin emekli olunca araba alırlar artık

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Elbistanlı 3 hafta önce

KEŞKE DİYORUM KEŞKE BİRAZ DİKKATLİ ARABA KULLANSALAR DA BUNLAR YAŞANMASA YİLLARDİR ELBİSTANDA YASİYORUM YİLLARİN ŞOFÖRÜYÜM SOKAKTA ARABA KULLANAMAZ OLDUK DRİFT ATANLAR GECE SİLAH SİKANLAR EMNİYET KEMERİNİ TAKMADAN YOLA CİKANLAR AGRESİF ARABA KULLANANLAR BİRAZ DİKKAT

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116