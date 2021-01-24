Balıkçıların eksi 15 derece soğukta ekmek mücadelesi

Suya attıkları ağları bile buz tutan balıkçılar, dondurucu soğuktaki su üzerinde saatlerce uğraş verdikten sonra yakalayabildikleri az miktarda balıkla evlerine dönüyorlar.

Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan Kandil Baraj gölünde balıkçılık yapan S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye balıkçıların işleri, sıcaklıkların eksi 15 dereceye kadar düşmesi ile iyice zorlaştı.

Kooperatif Başkanı Ahmet Alkaya, baraj gölündeki balıkçılığın yaklaşık 15 ailenin ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığındaki düşüşün kendilerini çok zorladığını belirten Alkaya, donma derecesine yaklaşan suyun da mücadeleyi arttırdığına vurgu yaptı.

Sabah erken saatlerde teknelerle açılarak göle bıraktıkları ağları toplamak zorunda olduklarını ifade eden Alkaya, “Karda kışta ekmek mücadelesindeyiz. Burada yaklaşık 15 aile balıkçılıkla ekmeğini kazanıyor. Havalar çok soğuk. Gece, eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Suyun soğukluğunu söylemiyorum bile. İkisi birden birleşince dayanılmaz bir hal alıyor. Teknelerimiz buz tutuyor. Önce buzları temizleyip suya öyle açılıyoruz. Bıraktığımız ağlar bile sudan çıkınca donuyor. Kaskatı kesiliyor. Ağları tekneye çekmek için çok büyük mücadele veriyoruz. Soğuk hava balıkları ağdan çıkarmamızı da engelliyor. Göl üzerinde oluşan siste yolumuzu bulmak da ayrı bir çaba gerektiriyor. Soğuk, sis demeden nasibimizde ne varsa onu çıkarıyoruz sudan. Bu iş bizim ekmek kapımız” dedi.

S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, “Soğuktan ve donma derecesine yaklaşan sudan korunmak için tulum giyiyoruz. Kat kat giyiniyoruz. Tulumlarımızın üstü ve kirpiklerimiz kısa süre içinde buz tutuyor. Kıyıya çıktığımızda ise ilk işimiz sobanın yanında ısınmak oluyor. Biraz kendimize gelince balıkları ayırıp satmak için hazırlıyoruz. Havalar ısınana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hayat devam ediyor ve bizim de başka bir şansımız yok” ifadelerini kullandı.







