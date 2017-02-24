Balık tutmaya giden adam, ölü bulundu

Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde balık tutmak amacıyla Ceyhan Nehri’ne giden 61 yaşındaki emekli güvenlik korucusu, ölü bulundu.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden 61 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Ertaat Şahin, sabah saatlerinde balık tutmak için yanına aldığı ağla birlikte evinin yaklaşık 600 metre yakınından geçen Ceyhan Nehri’ne gitti. Şahin’in aradan uzunca bir zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan eşi, cep telefonuyla kocasına ulaşmak istedi. Ancak Şahin, tüm aramalara rağmen telefonunu açmadı. Kocasının balık tuttuğu nehir kıyısına giden yakınları, Şahin’i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay, hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kalp hastası olan Ertaat Şahin’in, ağ attığı sırada kriz geçirdiği ve suya düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.