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Balık Dünyası törenle hizmete açıldı

Elbistan’da deniz ürünleri ve alabalık çeşitlerine kadar birçok lezzetin buluşma noktası olan Balık Dünyası törenle hizmete açıldı.

Balık Dünyası törenle hizmete açıldı
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Güneşli Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde lüks konseptiyle Elbistan ve bölge halkının damak zevkine hitap edecek olan Balık Dünyası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Alptekin Yasım, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından Balık Dünyası’nın açılış kurdelesini işletme sahibi Aydın Gözüaçık, protokol üyeleri ile birlikte kesti.

Törende değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, restoran işletmecisi Aydın Gözüaçık’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Aydın Gözüaçık’ın işletmeciliğini yaptığı Balık dünyası alabalık ve deniz ürünleri çeşitleri Elbistan ve Bölge halkının damak zevkine hitap edecek.

25 yıllık deneyimlerini yeni lüks konsepti ile Elbistan ve çevre ilçelerdeki vatandaşların damaklarını tatlandıracaklarını belirten işletme sahibi Aydın Gözüaçık, böyle bir restoranı ilçeye kazandırmak dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Gözüaçık, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Elbistan’a yılların verdiği tecrübe ile lüks konseptimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Ceyhan Nehri’nin kıyısında açtığımız işletmemiz ile ilçemizdeki lokantacılık sektörüne farklı bir soluk getirmek istiyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, başta Elbistan halkı olmak üzere çevre ilçelerimizden gelecek müşterilerimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

 


 


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lokantacı kadir akdaş ankara 16 saat önce

hayırlı ugurlu bereketli olsun ALLAH rızkını kazancını bol eylesin

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Yener usta 11 saat önce

Hayırlı olsun

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Elbistanlı 10 saat önce

Allah hayırlı uğurlu etsin. Bol kazançlı olur inşAllah. Elbistan halkı artık kebap yimeyi bırakıp balık yimeye başlamalı. Varsa kebap,yoksa döner. Balık yiyip sağlıklı olak diyen işAllah çoğalır.

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Kemal Götürler 2 saat önce

Hayırlı ve uğurlu olsun bol kazançlar

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Orhan BÜLBÜL 2 saat önce

Yeni işyeriniz hayırlı ve uğurlu olsun; Bu manada özellikle su ürünleri sektörünün gelişmesine ivme kazandıran, halkın balık tüketim alışkanlıkları edinmesine ve tanımasına yardımcı olan bu tür balık lokantası ve restorantları gibi toplu tüketim mekanlarının artmasını çok olumlu bir faaliyet olarak önemsiyorum. İnşAllah bu tür yerler medeniyet temelleri tarihin derinliklerine dayanan Elbistan Şehrine hem kültürel yönden hemde sosoyal ve ekonomik açıdan zenginlik katar. Böyle mekanların dahada artması temennisiyle Aydın GÖZÜAÇIK ve ekibine hayırlı olsun der, başarılar ve bereketler temenni ederim.

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