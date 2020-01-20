Balık Dünyası törenle hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde lüks konseptiyle Elbistan ve bölge halkının damak zevkine hitap edecek olan Balık Dünyası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Alptekin Yasım, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından Balık Dünyası’nın açılış kurdelesini işletme sahibi Aydın Gözüaçık, protokol üyeleri ile birlikte kesti.

Törende değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, restoran işletmecisi Aydın Gözüaçık’a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Aydın Gözüaçık’ın işletmeciliğini yaptığı Balık dünyası alabalık ve deniz ürünleri çeşitleri Elbistan ve Bölge halkının damak zevkine hitap edecek.

25 yıllık deneyimlerini yeni lüks konsepti ile Elbistan ve çevre ilçelerdeki vatandaşların damaklarını tatlandıracaklarını belirten işletme sahibi Aydın Gözüaçık, böyle bir restoranı ilçeye kazandırmak dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Gözüaçık, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Elbistan’a yılların verdiği tecrübe ile lüks konseptimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Ceyhan Nehri’nin kıyısında açtığımız işletmemiz ile ilçemizdeki lokantacılık sektörüne farklı bir soluk getirmek istiyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, başta Elbistan halkı olmak üzere çevre ilçelerimizden gelecek müşterilerimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



