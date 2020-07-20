banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balık avlamak için Hatay’dan Elbistan’a gelmişler

Hatay’dan Elbistan’a balık avlamaya gelen 3 kişi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Balık avlamak için Hatay’dan Elbistan’a gelmişler
banner17
banner43

Hatay’dan Elbistan’a balık avlamaya gelen 3 kişi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

3 şahsın, 300 kilometre yol kat ederek geldikleri Elbistan’da kaçak olarak avladıkları ve ölmemeleri için kafese bırakıp suda beklettikleri balıklar ise, tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri üzerindeki Kalealtı regülatörü civarında yasadışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 3 şahsın balık avladığını tespit etti. Yapılan incelemede, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri’nde avlanan şahıslarla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişinin, Hatay’dan 300 kilometre yol kat edip Elbistan’a balık tutmak için geldiklerini öğrenen ekipler, şaşkınlığını gizleyemedi. Şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 7 bin lira idari para cezası kesildi.

Şahısların, tuttukları balıkların sıcak hava ile Hatay’a dönüş yolunda bozulmasını önlemek için, suya yerleştirdikleri özel kafeste tuttukları belirlendi. Canlı olan balıklar, ekipler tarafından tekrar nehre bırakıldı.

Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Balık Avlamak Için Hatay’dan Elbistan’a Gelmişler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halil 2 hafta önce

Amcalar tam komedi. Allah'tan balıklar canlıymış.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zekeriya 2 hafta önce

Ya deyermi bunca yol için deymez yazık günah hem yazılan cezaya hem

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zekeriya 2 hafta önce

Ya ne söylesek az onca yol için deyermi gerçekten

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tevfik Dogan 2 hafta önce

sadece yaziklar olsun diyorum soylenecek cok sey var fakat guvenlik guclerimiz ve devletimiz gereken cezayi vermis bulunmakta

Cevapla
Beğenmedim! (1)