Balık avlamak için Hatay’dan Elbistan’a gelmişler

Hatay’dan Elbistan’a balık avlamaya gelen 3 kişi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

3 şahsın, 300 kilometre yol kat ederek geldikleri Elbistan’da kaçak olarak avladıkları ve ölmemeleri için kafese bırakıp suda beklettikleri balıklar ise, tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri üzerindeki Kalealtı regülatörü civarında yasadışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 3 şahsın balık avladığını tespit etti. Yapılan incelemede, balık avının yasak olduğu Ceyhan Nehri’nde avlanan şahıslarla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişinin, Hatay’dan 300 kilometre yol kat edip Elbistan’a balık tutmak için geldiklerini öğrenen ekipler, şaşkınlığını gizleyemedi. Şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 7 bin lira idari para cezası kesildi.

Şahısların, tuttukları balıkların sıcak hava ile Hatay’a dönüş yolunda bozulmasını önlemek için, suya yerleştirdikleri özel kafeste tuttukları belirlendi. Canlı olan balıklar, ekipler tarafından tekrar nehre bırakıldı.

Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgedeki akarsulardaki kaçak balık avı denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.



