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BAL’da ilk maçlar mayısta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması yönünde karar aldı.

BAL’da ilk maçlar mayısta oynanacak
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TFF’nin konuya ilişkin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada: “Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta yer alan temsilcimiz Elbistanspor, bu sezonda Türkoğlu Belediyespor, Andırın Yeşildağspor, Gaziantep Ankasspor, Nizipspor, Gaziantep Anadoluspor takımları mücadele edecek.

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BALda Ilk Maçlar Mayısta Oynanacak