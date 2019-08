Balaban’ın yöresel yemekleri ve helvası görücüye çıktı

Birbirinden lezzetli 20 yöresel yemek ve tatlının katılımcılara ikram edildiği etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan Nermin Yılmaz Akbalaban, “ “Misafire verdiğimiz değeri ve yemeklerimizi tanıtmak için organize ettiğimiz ve belirlediğimiz, 20 yöresel yemek ve tatlıyı Balabanlı bayanlar evlerinde yaparak getirdiler. Misafirlerimiz çok beğendi ve yöresel Balaban yemekleri ile tanıştılar. Çok sayıda misafir grubunu ağırladık. Balaban’ımıza geldikleri için misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yemek yapan ve her aşamasında yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben her şey Balaban için dedim siz Balaban için her şeye varız dediniz harikaydınız. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık kesenize bereket sağ olun var olun” dedi.

Balaban’ın zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirten Nermin Yılmaz Akbalaban, bu kapsamda “Tereyağlı Un Helvası Yarışması” düzenlediklerini söyledi.

Balaban mutfağının önde gelen lezzetlerinden olan Tereyağlı Un Helvası yarışmasına katılan 13 bayanın yaptıkları helvayı değerlendiren jüri üyeleri birinciyi belirlemekte zorlandılar.

Balaban’ın zengin mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak gayret gösterdiklerini ifade eden Nermin Yılmaz Akbalaban, “Benim birinci amacım bu. Biz Ankara’da yöresel Balaban yemeklerini özel günlerde dostlarımıza yapıyoruz ayrıca isminin Balaban yemeği olacağı bir yemek çeşidi bulmaya çalışacağım” dedi.