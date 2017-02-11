Baklavacı Hacıoğulları farklı lezzetler sunmaya devam ediyor

Yıllardır tatlı çeşitleri ile Elbistan halkına hizmet veren Baklavacı Hacıoğulları, farklı lezzetleri Elbistan halkının damak zevkine sunuyor.

İşletme sahiplerinden Ahmet Kadayıfçı, Cennet çamuru, Antep Katmeri, Kilis Katmeri gibi birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerini, Elbistan halkının damak zevkine sunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kilis’in meşhur tatlısı olan Cennet çamuru ve Kilis katmerini Elbistan halkının beğenisine sunuyoruz. Antep katmeri, Kilis katmeri, Cennet çamuru gibi birbirinden lezzetli yaklaşık 30 farklı tatlı çeşidi ve bol bademli, fındıklı, fıstıklı, tereyağlı yaş pasta ve kuru pasta çeşitlerinde geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz. 2 katlı ve 300 metrekare alana sahip Cafe konsepti şubemizde dondurma, sütlü tatlı çeşitleri, yaş pasta ve kuru pasta, simit, poğaça çeşitlerinin yanı sıra özel tatlı çeşitleri, fıstıklı Antep katmeri, Kilis katmeri ve hediyelik çikolata çeşitleri ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca her gün saat 17.00’de Ankara simidi çıkarıyoruz. Kaliteli hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz ferah bir ortamda hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ev ve işyerlerine servis hizmeti de sunuyoruz.”



