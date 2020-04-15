Bakkallar Odası’ndan ‘Kiralar insin, kepenkler inmesin’ çağrısı

Gayrimenkul sahiplerinden kampanyaya destek beklediklerini kaydeden Başkan Şahin, “Kiralanan işyerlerinden 4 aylık kira bedeli alınmamasını ve bu yıl için kira bedellerinde indirime gitmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Küresel salgına dönüşen ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19), sağlık kadar ekonomide de olumsuz etkisini hissettirmeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile birçok esnaf, geçici süreyle de olsa kepenklerini kapatırken açık olan esnaflar da zor günler yaşamaya başladı. Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle küçük esnafların zor günler yaşadığını ifade etti.

Birçok esnafın, işyerini açamadığını hatırlatan Başkan Şahin, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizin büyük bölümünde olduğu gibi ilçemizde de birçok esnafımız yaklaşık 1 aydır dükkanını açamıyor. Açık olan işyerlerinin büyük bölümü de siftah etmeden dükkan kapatıyor. Esnaflarımız, büyük bir umutla tekrar dükkanlarına döneceği günü beklese de bu durum ekonomik yönden sorunları da beraberinde getirdi. Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için esnaf ve sanatkarımızın mutlaka elinden tutulması gerekiyor. Bu sıkıntılı süreci el birliği ile aşmak istiyoruz. Bu süreçte esnafımız ile sürekli irtibat halindeyiz” dedi.

Gayrimenkul sahiplerine seslenen Başkan Şahin, “Koronavirüs salgını dolayısıyla, hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde kal çağrısı üzerine, birçok esnafımız, mücbir sebepler olmadıkça salgının yayılmasını engellemek amacıyla işyerlerini açmadı. Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası olarak, gayrimenkul sahiplerinden bu konuda destek bekliyoruz. Zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde, biz bize yeteriz kampanyasına, dolaylı destek olmanızı talep ediyoruz. Kiralanan gayrimenkullerin sahiplerinden, 4 aylık kira bedellerinin alınmamasını veya bu yıl için indirime gidilmesini talep ediyoruz. Teklifimizin anlayışla karşılanacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.