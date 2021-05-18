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Bakkallar Odası’ndan kadın esnaflara Anneler Günü jesti

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası, odaya üye olan kadın esnaflara Anneler Günü dolayısıyla hediye takdim etti.

Bakkallar Odası’ndan kadın esnaflara Anneler Günü jesti
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Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, tam kapanma dönemine gelen Anneler günü dolayısıyla odaya üye kadın esnafların bu anlamlı gününü unutmama adına birer hediye paketi hazırladıklarını söyledi.

Aynı zamanda anne olan kadın esnafların, birçok sektörde hem aile hem de kent ekonomisine katkı sunduğunu belirten Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Anneliğin yanı sıra esnaflık yaparak ailelerinin yükünü omuzlayan kadınlarımız başımızın tacıdır” dedi.

Odaya kayıtlı 250 kadın esnafa fincan takımı hediye ettiklerini belirten Başkan Şahin, “Pandemi dönemi boyunca farklı hizmet kollarından esnaflarla dayanışma içerisinde olmaya gayret ettik. Bilindiği gibi Anneler Günü tam kapanma dönemine denk geldi ve birçok esnafımız işyerlerini açamadı. Tam kapanma sürecine denk geldiği için esnaflık yapan annelerimizin bu Anneler Günü’nü mevcut imkanlar doğrultusunda birer hatıra kalsın istedik. 250 üyemize fincan takımı hediye ediyoruz. Esnaflarımız pandemi sürecinden çok etkilendi. Bizler de Anneler Günü dolayısıyla kadın üyelerimize moral vermeyi amaçladık. Tüm annelerin ve kalbi anne şefkatiyle dolu tüm kadın esnaflarımızın bu anlamlı günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Odaya üye kadın esnaflar da Başkan Kemal Şahin’e teşekkür ettiler.

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Bakkallar Odasından Kadın Esnaflara Anneler Günü Jesti