Bakkallar Odası’ndan işyerlerine dezenfektasyon ve ilaçlama çalışması

Başkan Şahin, odaya üye esnaflarla müşterilerin sağlıkları korumak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Virüsün, salgına dönüşmemesi için herkese büyük görev düşüyor. Biz de oda olarak tedbirlerimizi en üst seviyede almaya gayret ediyoruz” dedi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı esnafın vatandaşlara daha hijyenik ve sağlıklı hizmet sunabilmeleri amacıyla Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası tarafından ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlatıldı.

Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını inceleyen Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Tüm dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs için tüm önlemler giderek artarken, biz de odamıza üye esnaflarımıza yönelik bir çalışma başlattık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama yapıyoruz. Üyelerimizin müşterilerine daha hijyenik ve sağlıklı hizmet etmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmayı ilçe genelinde sürdüreceğiz” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarılara mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Şahin, “Bu önemli süreçte hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza koronovirüsle ilgili uyulması gereken hijyen kurallarına hepimizin önem vermeleri gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci, tedbirlere harfiyen uyarak atlatacağız” şeklinde konuştu.

İşyerleri ilaçlanan ve dezenfekte edilen esnaflar da Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’e teşekkür etti.





