Bakkallar Odası’ndan ‘Bir sipariş ver, esnafa nefes ver’ kampanyası

Başkan Şahin, “Hemşerilerimizin vereceği her bir sipariş, esnafımıza hem umut hem de can suyu olacak” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, ilçede lokanta, pastane ve çorba salonu gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnafların, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kesimlerin başında geldiğini belirtti.

Mağduriyet yaşayan esnaflara, devletin çeşitli imkanlar tanıdığını kaydeden Başkan Şahin, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Elbistan halkının, esnafıyla omuz omuza olduğunu göstermenin tam vakti” şeklinde konuştu.

20 Kasım itibariyle faaliyetleri sınırlandırılan ve büyük çoğunluğu online siparişle hizmet veren lokanta, pastane, çorba salonu ve kafeterya gibi işletmelerin, çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Pandemi sürecinde kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimlerin biri de esnaflarımız oldu. Salgın nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan yeme içme sektörü, haziran ayı ile birlikte yeniden kapılarını müşterilerine açsa da 20 Kasım itibariyle tekrar online siparişe dönüş yapmak zorunda kaldı. Zor günler geçiren esnafımız, işletmesini ayakta tutmanın mücadelesi içinde. Çalıştırdığı elemanların sigortası, maaşı, kira, vergi gibi birçok giderle boğuşan esnafımıza şimdi sahip çıkma zamanı” ifadelerini kullandı.

Verilecek bir siparişin, esnafın umudunu anlamına geldiğini anlatan Başkan Şahin, “Devletimiz, en son olarak kira yardımı ve vergi kolaylığı gibi birçok ekonomik desteği açıkladı. Bu destekler, esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacak ancak bu süreci esnaf vatandaş el ele vererek atlatmalıyız. Bu amaçla ‘Bir sipariş ver, esnafa nefes ver’ kampanyasını başlattık. Bir siparişle ne olur demeyelim. Bir sipariş, o esnafımızın geleceğe olan umudunu arttırır. Kirasına destek olur, personelinin maaşı demektir. Yani bir sipariş, esnafımıza omuz verir. O yüzden, tüm Elbistanlı hemşerilerimize çağrıda bulunuyoruz. Şimdi birlik zamanı, şimdi el ele verme zamanı” değerlendirmesini yaptı.