Bakkallar Odası’na Vergi Haftası ziyareti

Her yıl Şubat ayı sonunda kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, Müdür Yardımcısı Mehmet Demirli ve Gelir Uzman Yardımcısı Aykut Karaca, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’i ziyaret ettiler.

Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, ziyarette hafta dolayısıyla yapılan çalışmalar ve kutlama programı hakkında bilgi verdi.

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican’ın şahsında tüm vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutlayan Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.



