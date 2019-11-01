Bakkallar Odası, zincir marketlere karşı harekete geçti

Başkan Kemal Şahin imzasıyla sunulan dilekçede, zincir marketlerin olumsuz etkilediği birçok sektördeki küçük ve orta ölçekli esnafın rekabet etmekte zorlandığına dikkat çekildi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Her sabah akşam selamlaştığımız, veresiye yazdırdığımız, bazen borç bile istediğimiz acı ve tatlı günümüzde birlikte olup omuz omuza verdiğimiz yerel esnafımız, zor günlerden geçiyor. Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilçemizde de ulusal zincir marketlerin çok sayıda şubesi var. İlçemizdeki bakkal, büfe veya küçük esnaflarımız ve küçük işletmeler zincir marketler karşısında ayakta duramıyor, günden güne yok oluyor. Büyük işletmelerin yüksek rekabet gücü karşısında direnme gücümüz gün geçtikçe azalıyor” dedi.

Yerel esnafın, ilçe ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirten Başkan Şahin, “küçük ve orta ölçekli esnafımız zor günlerden geçiyor. Birçok sektör, bu zincir marketlerin satış politikasından etkileniyor. Ayakkabıcısı, zücaciyecisi, kasabı, oyuncakçısı bu zincir marketlerin etki alanında bulunuyor. Bu sektörlerdeki esnaflarımız; vergisini veren, istihdama katkı sunan ve en önemlisi memleketimizin insanları. Esnaflarımızın derinden gelen bu çığlığına kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Bu amaçla, bütün hemşerilerimizi yerel esnafa sahip çıkmaya ve alışverişini yerel esnafımızdan yapmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın yerel esnafımızı sahiplenmesi kadar, adeta bir ahtapotun kolları gibi ilçemizi saran bu zincir marketlerin sayısının artmaması da gerekiyor. Bu noktadan hareketle, oda olarak Elbistan Belediyemizden bu zincir marketlerin sayısının sınırlanması ve yeni şube açılmasına izin verilmemesi noktasında bir talebimiz oldu. Bu yönde ülkemizin diğer illerindeki belediyelerin aldıkları emsal kararlar var. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve belediye meclisimizin bu talebimize olumlu cevap vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin imzasıyla, Elbistan Belediye Başkanlığı’na sunulan dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:

“İlçemizde faaliyet gösteren zincir market olarak adlandırılan süper marketlerin sayısının giderek artması ve diğer işletmelerin işlerini devam ettirmekte güçlük çekmelerine, ekonomik olarak rekabet etmelerinin ortadan kalkmasına, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tamamının olumsuz etkilenmelerine sebep olmaktadır. Zincir marketler, sadece bakkalların değil; kasap, ayakkabıcı, hediyelik eşya, oyuncakçı, zücaciye, mefruşatçılar, çiçekçiler ve tuhafiyeciler gibi birçok küçük esnafı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ilçemizde zincir market sayısının mevcut haliyle sınırlandırılmasına, işletme ruhsatı olmayanların kapatılmasına ve yeni açılacak zincir marketlere izin verilmemesine, ayrıca mevcut faal olan marketlerin açılması düşünülen adreslerinden başka bir yere adres değişikliği yapılmasına izin verilmemesini arz ve talep ederiz.”