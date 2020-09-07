Bakkallar Odası, yeni yerine taşındı

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, oda hizmetlerini esnaflara yakışan daha modern ve yeni bir yerde sürdüreceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar esnafların sesi olmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Şahin, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üyesine kapısını açık tutma ve onların sorunları ile hemhal olma anlayışımızı yeni yerimizde sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Şahin, “Bu göreve talip olduğumuzda, üyesini ve esnafını kollayan gözeten, derdiyle dertlenen bir yönetim anlayışımız olacağını deklare etmiştik. Görevi devraldığımızda da üyelerimize ve ilçemize hizmet aşkıyla çözüm odaklı anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. Üyelerimizin bütün sorunlarına çözüm bulmak problemlerini gidermek, aynı zamanda ilçemizin ekonomik ve sosyokültürel alanlardaki desteklerden azami şekilde faydalanması için gayret gösteriyoruz.

Odamız, uzun süredir Örnek İşhanı’nda hizmet veriyordu. Burasının konumu ve yetersiz oluşu, hizmetlerin verimi başta olmak üzere birçok konuda olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyordu. Biz de hizmetlerimizi daha iyi verebilmek amacıyla birimlerimizi emniyet müdürlüğümüz yanındaki Karabağ Caddesi üzerinde bulunan Elbistan Park Rezidans’a taşıdık. Odamız, çalışmalarını artık burada sürdürecek. Amacımız, üyelerimize daha modern ve onlara yakışan bir yerde hizmet verebilmek” şeklinde konuştu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’na müstakil bir bina kazandırmak için de girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Kemal Şahin, “İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Odamızın, esnafımızın müstakil bir hizmet binasına ihtiyacı var. Bu doğrultuda da girişimlerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.



