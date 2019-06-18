Bakkallar Odası ve Final Okulları’ndan eğitim seferberliği protokolü

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası ile Final Okulları, imzaladıkları protokolle ‘eğitim seferberliği’ başlattı. Oda üyesi esnafların çocuklarına yönelik Final Okulları’ndaki okul ücretinde belirli oranlarda eğitim bursu verilmesini öngören protokole, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile Final Okulları temsilcileri Kürşat Dal ve Enver Koç imza attı.

Atılan imzaların ardından değerlendirmelerde bulunan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, oda üyesi esnafların çocuklarına daha iyi bir eğitim ve öğretim sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Çocuğunu Final Okulları’na kaydettirecek oda üyelerine belirli oranlarda eğitim bursu sağlanacağını belirten Şahin, “İmzaladığımız protokolle Final Okulları, üyemiz olan esnaf çocuklarına eğitimde indirim desteği verecek. Oda olarak, rutin çalışmalarımızın yanı sıra özellikle eğitim alanında da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Oda üyesi esnaflarımızın çocuklarına eğitim noktasında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede de Final Okulları ile işbirliği yaptık ve esnaf çocuklarına okul ücretinde eğitim bursu olarak belirli oranlarda indirim yapılarak okuldan faydalanmasını sağladık. Eğitim bursu, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi kısımlarında eğitim görmek isteyenler için geçerli olacak. Oda olarak kolektif çalışmaya önem veriyoruz. Bu protokolde de böyle yaptık. Final Okulları temsilcilerimiz Kürşat Dal ve Enver Koç’a bizim talebimizi geri çevirmedikleri için teşekkür ediyorum. Elbistan’ımız ve esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Final Okulları temsilcileri Kürşat Dal ve Enver Koç da, çocuklarına okul ücretinde indirimden yararlanmak isteyen esnafların, oda üyesi olduğunu gösterir belge ile kurumlarına başvurabileceklerini söylediler.



